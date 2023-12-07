07 декабря 2023

В Челябинской области скончался начальник спасательного подразделения

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Дмитрий Головин скончался на 57 году жизни Фото:

В Миассе (Челябинская область) скончался начальник поисково-спасательного подразделения Дмитрий Головин. В пресс-центре Поисково-спасательной службе (ПСС) региона, выразили родным и близким спасателя искренние соболезнования.

«Выражаем глубокие соболезнования по поводу преждевременной смерти спасателя первого класса, начальника ПСП Миасского отряда Дмитрия Головина. Мы скорбим, сопереживаем, разделяем боль и горечь от невосполнимой утраты», — сообщили в пресс-службе ПСС региона.

Там отметили, что прощание со спасателем состоится 9 декабря в девять часов утра. У мемориала на проспекте автозаводцев.

Головину было 57 лет. Последнее время он сильно болел, боролся с болезнью. Смерть наступила во время лечения.

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В Миассе (Челябинская область) скончался начальник поисково-спасательного подразделения Дмитрий Головин. В пресс-центре Поисково-спасательной службе (ПСС) региона, выразили родным и близким спасателя искренние соболезнования. «Выражаем глубокие соболезнования по поводу преждевременной смерти спасателя первого класса, начальника ПСП Миасского отряда Дмитрия Головина. Мы скорбим, сопереживаем, разделяем боль и горечь от невосполнимой утраты», — сообщили в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что прощание со спасателем состоится 9 декабря в девять часов утра. У мемориала на проспекте автозаводцев. Головину было 57 лет. Последнее время он сильно болел, боролся с болезнью. Смерть наступила во время лечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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