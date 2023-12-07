В Челябинской области скончался начальник спасательного подразделения

В Миассе (Челябинская область) скончался начальник поисково-спасательного подразделения Дмитрий Головин. В пресс-центре Поисково-спасательной службе (ПСС) региона, выразили родным и близким спасателя искренние соболезнования.
«Выражаем глубокие соболезнования по поводу преждевременной смерти спасателя первого класса, начальника ПСП Миасского отряда Дмитрия Головина. Мы скорбим, сопереживаем, разделяем боль и горечь от невосполнимой утраты», — сообщили в пресс-службе ПСС региона.
Там отметили, что прощание со спасателем состоится 9 декабря в девять часов утра. У мемориала на проспекте автозаводцев.
Головину было 57 лет. Последнее время он сильно болел, боролся с болезнью. Смерть наступила во время лечения.
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