Челябинцы сертифицируют лифты со скоростью хода 6 метров в секунду

11 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинский завод завершит сертификацию новой модели высокоскоростного лифта Фото: Александр Елизаров © URA.RU Завод «Витчел» сертифицирует новую модель высокоскоростных лифтов. Как URA.RU сообщил гендиректор Игорь Иванов, скорость хода оборудования составит шесть метров в секунду. «В начале 2024 года завершим сертификацию новой модели высокоскоростных лифтов. Скорость хода составит шесть метров в секунду. Предыдущая модель работает со скоростью четыре метра», — отметил URA.RU Иванов. Чтобы поспевать за высоким спросом, завод частично роботизирует производство. К подобной мере придется прибегнуть из-за нехватки рабочих на рынке труда. Следуя курсу на расширение производства, предприятие готовится приступить к строительству нового цеха. Земельный участок под него уже приобретен. Завод расширяет портфель заказов. В ноябре на предприятии сообщили о поставке 16 панорамных кабин для санатория в Сочи. В июле 2022 года «Витчел» анонсировал созданный скоростной лифт, который в своем классе стал первым в стране.

Завод «Витчел» сертифицирует новую модель высокоскоростных лифтов. Как URA.RU сообщил гендиректор Игорь Иванов, скорость хода оборудования составит шесть метров в секунду. «В начале 2024 года завершим сертификацию новой модели высокоскоростных лифтов. Скорость хода составит шесть метров в секунду. Предыдущая модель работает со скоростью четыре метра», — отметил URA.RU Иванов. Чтобы поспевать за высоким спросом, завод частично роботизирует производство. К подобной мере придется прибегнуть из-за нехватки рабочих на рынке труда. Следуя курсу на расширение производства, предприятие готовится приступить к строительству нового цеха. Земельный участок под него уже приобретен. Завод расширяет портфель заказов. В ноябре на предприятии сообщили о поставке 16 панорамных кабин для санатория в Сочи. В июле 2022 года «Витчел» анонсировал созданный скоростной лифт, который в своем классе стал первым в стране.