10 декабря 2023
09 декабря 2023

Челябинцы сертифицируют лифты со скоростью хода 6 метров в секунду

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, лифт, кнопки лифта
Челябинский завод завершит сертификацию новой модели высокоскоростного лифта Фото:

Завод «Витчел» сертифицирует новую модель высокоскоростных лифтов. Как URA.RU сообщил гендиректор Игорь Иванов, скорость хода оборудования составит шесть метров в секунду.

«В начале 2024 года завершим сертификацию новой модели высокоскоростных лифтов. Скорость хода составит шесть метров в секунду. Предыдущая модель работает со скоростью четыре метра», — отметил URA.RU Иванов.

Чтобы поспевать за высоким спросом, завод частично роботизирует производство. К подобной мере придется прибегнуть из-за нехватки рабочих на рынке труда. Следуя курсу на расширение производства, предприятие готовится приступить к строительству нового цеха. Земельный участок под него уже приобретен.

Завод расширяет портфель заказов. В ноябре на предприятии сообщили о поставке 16 панорамных кабин для санатория в Сочи. В июле 2022 года «Витчел» анонсировал созданный скоростной лифт, который в своем классе стал первым в стране.

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Завод «Витчел» сертифицирует новую модель высокоскоростных лифтов. Как URA.RU сообщил гендиректор Игорь Иванов, скорость хода оборудования составит шесть метров в секунду. «В начале 2024 года завершим сертификацию новой модели высокоскоростных лифтов. Скорость хода составит шесть метров в секунду. Предыдущая модель работает со скоростью четыре метра», — отметил URA.RU Иванов. Чтобы поспевать за высоким спросом, завод частично роботизирует производство. К подобной мере придется прибегнуть из-за нехватки рабочих на рынке труда. Следуя курсу на расширение производства, предприятие готовится приступить к строительству нового цеха. Земельный участок под него уже приобретен. Завод расширяет портфель заказов. В ноябре на предприятии сообщили о поставке 16 панорамных кабин для санатория в Сочи. В июле 2022 года «Витчел» анонсировал созданный скоростной лифт, который в своем классе стал первым в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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