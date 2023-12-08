Фрезеровщик в Челябинске может заработать 160 тысяч рублей

В Челябинске за год заметно вырос спрос на фрезеровщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зарплата фрезеровщика в Челябинске достигла 160 тысяч рублей. Как URA.RU 8 декабря рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», спрос на специалистов этой профессии осенью 2023 года к соответствующему периоду 2022 года вырос на 91%.

«Заработок фрезеровщиков достиг 160 тысяч рублей в месяц. Позиция показала заметную динамику прироста предложений работы. Также активно требуются монтажники (прирост на 89%) и слесари (плюс81%).В среднем потребность в кадрах, судя по опубликованным вакансиям, увеличилась на 52%», — отметили URA.RU в «Авито Работе».

От фрезеровщиков требуется иметь стаж не менее года и профобразование. В одной из вакансий указано, что работодатель готов организовать обучение и доставку транспортном предприятия из разных районов Челябинска, Копейска, Чебаркуля и других населенных пунктов.

Слесарю-пневматику на машиностроительном предприятии пообещали сдельную оплату в размере 150 — 200 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт работы от трех лет. В обязанности будет входить монтаж и подключение пневматических систем на полуприцепы. В компании тоже есть возможность пользоваться корпоративным транспортом.

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры может заработать в диапазоне 130 — 168 тысяч рублей. Размер заработка зависит от того, будут смены дневными или ночными. Иногородним в одной из вакансий пообещали предоставить жилье и компенсацию проезда в общественном транспорте для местных жителей.