Фрезеровщик в Челябинске может заработать 160 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, станок, машиностроение, станкостроение, завод, рабочий, цех, чпу
В Челябинске за год заметно вырос спрос на фрезеровщиков Фото:

Зарплата фрезеровщика в Челябинске достигла 160 тысяч рублей. Как URA.RU 8 декабря рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», спрос на специалистов этой профессии осенью 2023 года к соответствующему периоду 2022 года вырос на 91%.

«Заработок фрезеровщиков достиг 160 тысяч рублей в месяц. Позиция показала заметную динамику прироста предложений работы. Также активно требуются монтажники (прирост на 89%) и слесари (плюс81%).В среднем потребность в кадрах, судя по опубликованным вакансиям, увеличилась на 52%», — отметили URA.RU в «Авито Работе».

От фрезеровщиков требуется иметь стаж не менее года и профобразование. В одной из вакансий указано, что работодатель готов организовать обучение и доставку транспортном предприятия из разных районов Челябинска, Копейска, Чебаркуля и других населенных пунктов.

Слесарю-пневматику на машиностроительном предприятии пообещали сдельную оплату в размере 150 — 200 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт работы от трех лет. В обязанности будет входить монтаж и подключение пневматических систем на полуприцепы. В компании тоже есть возможность пользоваться корпоративным транспортом.

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры может заработать в диапазоне 130 — 168 тысяч рублей. Размер заработка зависит от того, будут смены дневными или ночными. Иногородним в одной из вакансий пообещали предоставить жилье и компенсацию проезда в общественном транспорте для местных жителей.

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Зарплата фрезеровщика в Челябинске достигла 160 тысяч рублей. Как URA.RU 8 декабря рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», спрос на специалистов этой профессии осенью 2023 года к соответствующему периоду 2022 года вырос на 91%. «Заработок фрезеровщиков достиг 160 тысяч рублей в месяц. Позиция показала заметную динамику прироста предложений работы. Также активно требуются монтажники (прирост на 89%) и слесари (плюс81%).В среднем потребность в кадрах, судя по опубликованным вакансиям, увеличилась на 52%», — отметили URA.RU в «Авито Работе». От фрезеровщиков требуется иметь стаж не менее года и профобразование. В одной из вакансий указано, что работодатель готов организовать обучение и доставку транспортном предприятия из разных районов Челябинска, Копейска, Чебаркуля и других населенных пунктов. Слесарю-пневматику на машиностроительном предприятии пообещали сдельную оплату в размере 150 — 200 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт работы от трех лет. В обязанности будет входить монтаж и подключение пневматических систем на полуприцепы. В компании тоже есть возможность пользоваться корпоративным транспортом. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры может заработать в диапазоне 130 — 168 тысяч рублей. Размер заработка зависит от того, будут смены дневными или ночными. Иногородним в одной из вакансий пообещали предоставить жилье и компенсацию проезда в общественном транспорте для местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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