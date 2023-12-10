В Пермском крае начали формировать «Бессмертный полк СВО»

В Пермском крае формируется «Бессмертный полк СВО». Инициатива новой акции принадлежит координатору реготделения фонда «Защитники Отечества» в Суксунском округе. Об этом говорится в группе организации в соцсети «ВКонтакте».
«В Суксунском городском округе создан мини-музей о погибших в зоне СВО героях-земляках „Бессмертный полк СВО“. Сегодня в этом списке семь имен», — сообщает реготделение фонда. На стенде мини-музея указаны имена военнослужащих Александра Некрасова, Сергея Попова, Сергея Башкирцева, Андрея Новожилова, Вячеслава Ангелуша, Фуата Мунирова и Владимира Мережникова. Все они погибли на спецоперации в 2022—2023 годах.
Участие в открытии мемориального комплекса приняли родственники погибших бойцов, школьники, представители общественных организаций. Родители погибших суксунцев смогут принять участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая с портретами своих сыновей.
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