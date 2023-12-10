10 декабря 2023
09 декабря 2023

В Пермском крае начали формировать «Бессмертный полк СВО»

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Инициатива формирования «Бессмертного полка СВО» принадлежит отделению фонда «Защитники Отечества» в Суксуне Фото:
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В Пермском крае формируется «Бессмертный полк СВО». Инициатива новой акции принадлежит координатору реготделения фонда «Защитники Отечества» в Суксунском округе. Об этом говорится в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«В Суксунском городском округе создан мини-музей о погибших в зоне СВО героях-земляках „Бессмертный полк СВО“. Сегодня в этом списке семь имен», — сообщает реготделение фонда. На стенде мини-музея указаны имена военнослужащих Александра Некрасова, Сергея Попова, Сергея Башкирцева, Андрея Новожилова, Вячеслава Ангелуша, Фуата Мунирова и Владимира Мережникова. Все они погибли на спецоперации в 2022—2023 годах.

Участие в открытии мемориального комплекса приняли родственники погибших бойцов, школьники, представители общественных организаций. Родители погибших суксунцев смогут принять участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая с портретами своих сыновей.

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В Пермском крае формируется «Бессмертный полк СВО». Инициатива новой акции принадлежит координатору реготделения фонда «Защитники Отечества» в Суксунском округе. Об этом говорится в группе организации в соцсети «ВКонтакте». «В Суксунском городском округе создан мини-музей о погибших в зоне СВО героях-земляках „Бессмертный полк СВО“. Сегодня в этом списке семь имен», — сообщает реготделение фонда. На стенде мини-музея указаны имена военнослужащих Александра Некрасова, Сергея Попова, Сергея Башкирцева, Андрея Новожилова, Вячеслава Ангелуша, Фуата Мунирова и Владимира Мережникова. Все они погибли на спецоперации в 2022—2023 годах. Участие в открытии мемориального комплекса приняли родственники погибших бойцов, школьники, представители общественных организаций. Родители погибших суксунцев смогут принять участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая с портретами своих сыновей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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