В Челябинской области за год выпустили 143 тысячи тонн небезопасного зерна

12 декабря 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

За год в регионе было отозвано 130 деклараций на зерно Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Челябинской области за 2023 год общий объем изготовленого небезопасного для употребления зерна превысил 143 тысячи тонн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Общий объем недостоверно задекларированного зерна в 2023 году в Челябинской области превысил 143 тысячи тонн. С начала года в регионе прекращено действие 130 деклараций о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве. Производителям выданы предостережения. Кроме несоответствия зерна регламенту о безопасности, декларации отзывались еще по двум причинам. На прекращение документа влияли также проведение исследований в неаккредитованных лабораториях или не по тем требованиям, которые указаны в регламенте «О безопасности зерна» таможенного союза.

В Челябинской области за 2023 год общий объем изготовленого небезопасного для употребления зерна превысил 143 тысячи тонн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Общий объем недостоверно задекларированного зерна в 2023 году в Челябинской области превысил 143 тысячи тонн. С начала года в регионе прекращено действие 130 деклараций о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве. Производителям выданы предостережения. Кроме несоответствия зерна регламенту о безопасности, декларации отзывались еще по двум причинам. На прекращение документа влияли также проведение исследований в неаккредитованных лабораториях или не по тем требованиям, которые указаны в регламенте «О безопасности зерна» таможенного союза.