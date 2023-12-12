В Челябинской области за год выпустили 143 тысячи тонн небезопасного зерна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., пшеница, зерно
За год в регионе было отозвано 130 деклараций на зерно Фото:

В Челябинской области за 2023 год общий объем изготовленого небезопасного для употребления зерна превысил 143 тысячи тонн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Общий объем недостоверно задекларированного зерна в 2023 году в Челябинской области превысил 143 тысячи тонн. С начала года в регионе прекращено действие 130 деклараций о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.

Производителям выданы предостережения. Кроме несоответствия зерна регламенту о безопасности, декларации отзывались еще по двум причинам. На прекращение документа влияли также проведение исследований в неаккредитованных лабораториях или не по тем требованиям, которые указаны в регламенте «О безопасности зерна» таможенного союза.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области за 2023 год общий объем изготовленого небезопасного для употребления зерна превысил 143 тысячи тонн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Общий объем недостоверно задекларированного зерна в 2023 году в Челябинской области превысил 143 тысячи тонн. С начала года в регионе прекращено действие 130 деклараций о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве. Производителям выданы предостережения. Кроме несоответствия зерна регламенту о безопасности, декларации отзывались еще по двум причинам. На прекращение документа влияли также проведение исследований в неаккредитованных лабораториях или не по тем требованиям, которые указаны в регламенте «О безопасности зерна» таможенного союза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...