В Челябинской области за год выпустили 143 тысячи тонн небезопасного зерна

В Челябинской области за 2023 год общий объем изготовленого небезопасного для употребления зерна превысил 143 тысячи тонн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Общий объем недостоверно задекларированного зерна в 2023 году в Челябинской области превысил 143 тысячи тонн. С начала года в регионе прекращено действие 130 деклараций о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.
Производителям выданы предостережения. Кроме несоответствия зерна регламенту о безопасности, декларации отзывались еще по двум причинам. На прекращение документа влияли также проведение исследований в неаккредитованных лабораториях или не по тем требованиям, которые указаны в регламенте «О безопасности зерна» таможенного союза.
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