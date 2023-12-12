В Следкоме завели уголовное дело после гибели ребенка на пожаре в Александровске

Следователи проверили место пожара и занялись экспертизами
В СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки на пожаре в Александровске. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
«В городе Александровске следователями СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели малолетнего ребенка во время пожара в квартире жилого дома возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале силовиков. Речь идет о статье — причинение смерти по неосторожности.
Инцидент в Александровске произошел 9 декабря. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили погибшего ребенка. Девочка спряталась в платяном шкафу от пожара.
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