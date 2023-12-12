В Следкоме завели уголовное дело после гибели ребенка на пожаре в Александровске

12 декабря 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Следователи проверили место пожара и занялись экспертизами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки на пожаре в Александровске. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «В городе Александровске следователями СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели малолетнего ребенка во время пожара в квартире жилого дома возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале силовиков. Речь идет о статье — причинение смерти по неосторожности. Инцидент в Александровске произошел 9 декабря. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили погибшего ребенка. Девочка спряталась в платяном шкафу от пожара.

В СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки на пожаре в Александровске. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «В городе Александровске следователями СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели малолетнего ребенка во время пожара в квартире жилого дома возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале силовиков. Речь идет о статье — причинение смерти по неосторожности. Инцидент в Александровске произошел 9 декабря. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили погибшего ребенка. Девочка спряталась в платяном шкафу от пожара.