В Следкоме завели уголовное дело после гибели ребенка на пожаре в Александровске

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Фото с места событий - стрельбы в школе № 15. Шадринск, следственный комитет россии
Следователи проверили место пожара и занялись экспертизами Фото:

В СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки на пожаре в Александровске. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

«В городе Александровске следователями СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели малолетнего ребенка во время пожара в квартире жилого дома возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале силовиков. Речь идет о статье — причинение смерти по неосторожности.

Инцидент в Александровске произошел 9 декабря. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили погибшего ребенка. Девочка спряталась в платяном шкафу от пожара.

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В СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки на пожаре в Александровске. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «В городе Александровске следователями СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели малолетнего ребенка во время пожара в квартире жилого дома возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале силовиков. Речь идет о статье — причинение смерти по неосторожности. Инцидент в Александровске произошел 9 декабря. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили погибшего ребенка. Девочка спряталась в платяном шкафу от пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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