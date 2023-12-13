Челябинцы начали вкладывать деньги в промышленную недвижимость

14 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинцы заинтересовались инвестициями в промышленные объекты Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жители Челябинска начали вкладывать деньги в развитие промышленной и логистической недвижимости. Как URA.RU рассказал гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный, сегмент имеет особенности, знание которых позволит заработать в качестве альтернативы подорожавшим площадям для стрит-ретейла. «Челябинцы стали рассматривать для себя покупку цехов для реновации и сдачи в аренду. К этому их подстегивает активное развитие промышленности в регионе. Однако сегмент имеет особенности, которые надо учитывать, занимаясь данным направлением», — пояснил URA.RU Корытный. Собеседник URA.RU отметил, что коммерческая недвижимость для стрит-ретейла подорожала за год на 35-40%. При этом арендные ставки также выросли, но в среднем на 7-8%. Это простимулировало расширение интереса инвесторов к другим направлениям. Корытный указал на наличие дефицита качественной промнедвижимости. Особенности работы активов связаны с удобной дорожно-транспортной схемой, требованиями к температурному режиму помещений. Вложений в логистический центр потребуется больше. Как правило, склад придется создавать «с нуля» с холодильными камерами и другим оборудованием. «Мы заметили, что востребованы цеха площадью в 500 квадратных метров. Заявок много, поэтому занялись строительством промышленных помещений с нужными пролетами, обеспыленными полами с топинговым покрытием, хорошим освещением и достаточной электрической мощностью от 150 киловатт, газовым теплоснабжением и вентиляцией», — рассказал URA.RU управляющий коммерческой недвижимостью Дмитрий Фокин. В настоящий момент компания, где работает Фокин, строит цеха в Советском районе Челябинска. Сдача объекта в эксплуатацию планируется на лето 2024 года. Эксперты отметили, что стоимость аренды промобъектов в регионе также выросла. В настоящий момент ставки приблизились к границе в 450 рублей за квадратный метр в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска начали вкладывать деньги в развитие промышленной и логистической недвижимости. Как URA.RU рассказал гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный, сегмент имеет особенности, знание которых позволит заработать в качестве альтернативы подорожавшим площадям для стрит-ретейла. «Челябинцы стали рассматривать для себя покупку цехов для реновации и сдачи в аренду. К этому их подстегивает активное развитие промышленности в регионе. Однако сегмент имеет особенности, которые надо учитывать, занимаясь данным направлением», — пояснил URA.RU Корытный. Собеседник URA.RU отметил, что коммерческая недвижимость для стрит-ретейла подорожала за год на 35-40%. При этом арендные ставки также выросли, но в среднем на 7-8%. Это простимулировало расширение интереса инвесторов к другим направлениям. Корытный указал на наличие дефицита качественной промнедвижимости. Особенности работы активов связаны с удобной дорожно-транспортной схемой, требованиями к температурному режиму помещений. Вложений в логистический центр потребуется больше. Как правило, склад придется создавать «с нуля» с холодильными камерами и другим оборудованием. «Мы заметили, что востребованы цеха площадью в 500 квадратных метров. Заявок много, поэтому занялись строительством промышленных помещений с нужными пролетами, обеспыленными полами с топинговым покрытием, хорошим освещением и достаточной электрической мощностью от 150 киловатт, газовым теплоснабжением и вентиляцией», — рассказал URA.RU управляющий коммерческой недвижимостью Дмитрий Фокин. В настоящий момент компания, где работает Фокин, строит цеха в Советском районе Челябинска. Сдача объекта в эксплуатацию планируется на лето 2024 года. Эксперты отметили, что стоимость аренды промобъектов в регионе также выросла. В настоящий момент ставки приблизились к границе в 450 рублей за квадратный метр в месяц.