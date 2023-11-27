Вместо магазинов челябинцы начали покупать коттеджи

27 ноября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Челябинцы сформировали инвестиционный интерес к покупке коттеджей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Челябинска в качестве альтернативы недвижимости под магазины стали приобретать загородные коттеджи для сдачи в аренду. Как URA.RU рассказал гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный, инвесторы скорректировали интерес из-за сокращения рентабельности городских активов. «Мы проанализировали, как распределились инвестиции тех челябинцев, кто раньше направлял их в основном в торговую недвижимость. Выяснилось, что многие скорректировали стратегию, и часть средств стали направлять на приобретение загородных домов для последующей сдачи в аренду», — отметил URA.RU гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный. Собеседник URA.RU перечислил ряд направлений для инвестиций. Одним из таких стала покупка земельных участков под возведение глэмпингов. Область является регионом активного развития туризма. В результате один каркасный дом способен принести в сутки семь — десять тысяч рублей. На 20 сотках можно разместить до шести глэмпингов, оптимально — четыре. При сдаче каждого в аренду можно получить денежный поток в размере до 40 тысяч рублей в сутки. «Отдельное направление — покупка земли для „нарезки“. Приобретают большой участок, дробят его и продают. Большие площади в расчете на квадратный метр всегда обходятся дешевле меньших по размеру», — сказал Корытный. Под Челябинском также стал развиваться бизнес со сдачей коттеджей в аренду. Причем некоторые ориентируются на посуточную сдачу, другие выбирают долгосрочные сделки. В сегменте можно рассчитывать на доходность в объеме 150 — 200 тысяч рублей в месяц при площади дома в 100 — 120 кв метров. В данном случае, уточнил участник рынка, работает формула: примерно 1000 рублей аренды за кв метр жилой недвижимости. При стоимости объекта, в случае покупки, в 15 млн рублей, срок окупаемости может составить 10 — 12 лет. Сроки окупаемости в 14 — 16 лет в сегменте коммерческой недвижимости сегодня стали обычным явлением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска в качестве альтернативы недвижимости под магазины стали приобретать загородные коттеджи для сдачи в аренду. Как URA.RU рассказал гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный, инвесторы скорректировали интерес из-за сокращения рентабельности городских активов. «Мы проанализировали, как распределились инвестиции тех челябинцев, кто раньше направлял их в основном в торговую недвижимость. Выяснилось, что многие скорректировали стратегию, и часть средств стали направлять на приобретение загородных домов для последующей сдачи в аренду», — отметил URA.RU гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный. Собеседник URA.RU перечислил ряд направлений для инвестиций. Одним из таких стала покупка земельных участков под возведение глэмпингов. Область является регионом активного развития туризма. В результате один каркасный дом способен принести в сутки семь — десять тысяч рублей. На 20 сотках можно разместить до шести глэмпингов, оптимально — четыре. При сдаче каждого в аренду можно получить денежный поток в размере до 40 тысяч рублей в сутки. «Отдельное направление — покупка земли для „нарезки“. Приобретают большой участок, дробят его и продают. Большие площади в расчете на квадратный метр всегда обходятся дешевле меньших по размеру», — сказал Корытный. Под Челябинском также стал развиваться бизнес со сдачей коттеджей в аренду. Причем некоторые ориентируются на посуточную сдачу, другие выбирают долгосрочные сделки. В сегменте можно рассчитывать на доходность в объеме 150 — 200 тысяч рублей в месяц при площади дома в 100 — 120 кв метров. В данном случае, уточнил участник рынка, работает формула: примерно 1000 рублей аренды за кв метр жилой недвижимости. При стоимости объекта, в случае покупки, в 15 млн рублей, срок окупаемости может составить 10 — 12 лет. Сроки окупаемости в 14 — 16 лет в сегменте коммерческой недвижимости сегодня стали обычным явлением.