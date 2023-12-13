В Челябинске робот обучит глухонемых на языке жестов

14 декабря 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект на общение жестами протестируют в техникуме-интернате инвалидов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В техникуме-интернате инвалидов имени Шуба Челябинска протестируют робота для обучения глухонемых студентов на языке жестов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Сбера, соглашение о сотрудничестве с организацией финтеха подписали региональные минсоцразвития и минцифры. «Сбер и правительство региона будут тестировать модель искусственного интеллекта по распознаванию русского жестового языка. Модель используют с участием переводчиков и носителей этого языка — учащихся и преподавателей техникума», — рассказали URA.RU в Сбере. Работу проведут до конца 2024 года. Данные усилия повысят скорость усвоения образовательной программы, сделают процесс обучения более комфортным и эффективным. Управляющий челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов отметил, что подобные технологии работают в офисах организации. Видеовызов с помощью жестов из его приложения также позволяет разговаривать с оператором, владеющим жестовым языком. Модель находится в открытом доступе. Она распознает 1,6 тысячи жестов, которые на персональных компьютерах преобразовывает в слова со скоростью до трех жестов в секунду. Министр Ирина Буторина отметила важность представленной модели в деле общения глухих и слабослышащих людей с теми, кто не владеет русским жестовым языком. О применении технологий искусственного интеллекта в регионе рассказал министр Игорь Фетисов. Руководитель отметил несколько практик: в мониторинге контейнерных площадок, в сфере транспорта, медицине — с целью распознавания патологий на рентгеновских снимках. В компании «МегаФон» подсчитали, что за последний год многие челябинцы стали в 3,7 раза чаще обращаться за помощью к нейросетям, на основе которых создается искусственный интеллект. Исследование показало, что количество времени, проведенного жителями области в нейросетях, за год выросло с 52 до 59 минут в месяц. Это соответствует среднему показателю по России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В техникуме-интернате инвалидов имени Шуба Челябинска протестируют робота для обучения глухонемых студентов на языке жестов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Сбера, соглашение о сотрудничестве с организацией финтеха подписали региональные минсоцразвития и минцифры. «Сбер и правительство региона будут тестировать модель искусственного интеллекта по распознаванию русского жестового языка. Модель используют с участием переводчиков и носителей этого языка — учащихся и преподавателей техникума», — рассказали URA.RU в Сбере. Работу проведут до конца 2024 года. Данные усилия повысят скорость усвоения образовательной программы, сделают процесс обучения более комфортным и эффективным. Управляющий челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов отметил, что подобные технологии работают в офисах организации. Видеовызов с помощью жестов из его приложения также позволяет разговаривать с оператором, владеющим жестовым языком. Модель находится в открытом доступе. Она распознает 1,6 тысячи жестов, которые на персональных компьютерах преобразовывает в слова со скоростью до трех жестов в секунду. Министр Ирина Буторина отметила важность представленной модели в деле общения глухих и слабослышащих людей с теми, кто не владеет русским жестовым языком. О применении технологий искусственного интеллекта в регионе рассказал министр Игорь Фетисов. Руководитель отметил несколько практик: в мониторинге контейнерных площадок, в сфере транспорта, медицине — с целью распознавания патологий на рентгеновских снимках. В компании «МегаФон» подсчитали, что за последний год многие челябинцы стали в 3,7 раза чаще обращаться за помощью к нейросетям, на основе которых создается искусственный интеллект. Исследование показало, что количество времени, проведенного жителями области в нейросетях, за год выросло с 52 до 59 минут в месяц. Это соответствует среднему показателю по России.