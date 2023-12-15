В Челябинске в Парке Гагарина 16 декабря прошел фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». О мероприятии рассказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.
«На территории Парка Гагарина сегодня собирались тысячи человек на Фольклорно-гастрономический фестиваль „Уральские пельмени на Николу Зимнего“, которые поддерживают гастрономические традиции нашей страны и своего родного края. <…> Здесь мы не только весело проводим время, гуляем, танцуем и поем, играем, но и выбираем самые вкусные пельмени», — рассказала первая леди области в своем telegraь-канале.
Согласно традиции фестиваля, Ирина Текслер забила гвоздь в бревно как символ установления зимы, тем самым дав старт началу празднования. В этом году фестиваль проводится уже в одиннадцатый раз и стал узнаваемым событием на Южном Урале. Как отметила супруга губернатора, гастрономический праздник показывает трепетное отношение к традициям и культуре, передавая их следующим поколениям.
На фестивале прошли несколько конкурсов, посвященные приготовлению и презентации своих пельменей. Посетители смогли познакомиться не только с традиционными пельменями Урала, но и с его видами со всей России.
Супруга губернатора Ирина Текслер забила гвоздь в бревно, тем самым дав старт празднику
В Челябинске в Парке Гагарина 16 декабря прошел фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». О мероприятии рассказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. «На территории Парка Гагарина сегодня собирались тысячи человек на Фольклорно-гастрономический фестиваль „Уральские пельмени на Николу Зимнего“, которые поддерживают гастрономические традиции нашей страны и своего родного края. <…> Здесь мы не только весело проводим время, гуляем, танцуем и поем, играем, но и выбираем самые вкусные пельмени», — рассказала первая леди области в своем telegraь-канале. Согласно традиции фестиваля, Ирина Текслер забила гвоздь в бревно как символ установления зимы, тем самым дав старт началу празднования. В этом году фестиваль проводится уже в одиннадцатый раз и стал узнаваемым событием на Южном Урале. Как отметила супруга губернатора, гастрономический праздник показывает трепетное отношение к традициям и культуре, передавая их следующим поколениям. На фестивале прошли несколько конкурсов, посвященные приготовлению и презентации своих пельменей. Посетители смогли познакомиться не только с традиционными пельменями Урала, но и с его видами со всей России.