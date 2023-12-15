15 декабря 2023

Жена Челябинского губернатора Текслера рассказала о фестивале пельменей. Фото

Жена Челябинского губернатора Ирина Текслер рассказала о фестивале пельменей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на предпремьерном показе фильма «Портной из Бруклина». Магнитогорск, текслер ирина
Ирина Текслер забила гвоздь на фестивале пельменей Фото:

В Челябинске в Парке Гагарина 16 декабря прошел фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». О мероприятии рассказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«На территории Парка Гагарина сегодня собирались тысячи человек на Фольклорно-гастрономический фестиваль „Уральские пельмени на Николу Зимнего“, которые поддерживают гастрономические традиции нашей страны и своего родного края. <…> Здесь мы не только весело проводим время, гуляем, танцуем и поем, играем, но и выбираем самые вкусные пельмени», — рассказала первая леди области в своем telegraь-канале.

Согласно традиции фестиваля, Ирина Текслер забила гвоздь в бревно как символ установления зимы, тем самым дав старт началу празднования. В этом году фестиваль проводится уже в одиннадцатый раз и стал узнаваемым событием на Южном Урале. Как отметила супруга губернатора, гастрономический праздник показывает трепетное отношение к традициям и культуре, передавая их следующим поколениям.

На фестивале прошли несколько конкурсов, посвященные приготовлению и презентации своих пельменей. Посетители смогли познакомиться не только с традиционными пельменями Урала, но и с его видами со всей России.

Супруга губернатора Ирина Текслер забила гвоздь в бревно, тем самым дав старт празднику
Супруга губернатора Ирина Текслер забила гвоздь в бревно, тем самым дав старт празднику
Гуляния на фестивале
Гуляния на фестивале
Пельмени готовили прямо на празднике
Пельмени готовили прямо на празднике

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В Челябинске в Парке Гагарина 16 декабря прошел фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». О мероприятии рассказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. «На территории Парка Гагарина сегодня собирались тысячи человек на Фольклорно-гастрономический фестиваль „Уральские пельмени на Николу Зимнего“, которые поддерживают гастрономические традиции нашей страны и своего родного края. <…> Здесь мы не только весело проводим время, гуляем, танцуем и поем, играем, но и выбираем самые вкусные пельмени», — рассказала первая леди области в своем telegraь-канале. Согласно традиции фестиваля, Ирина Текслер забила гвоздь в бревно как символ установления зимы, тем самым дав старт началу празднования. В этом году фестиваль проводится уже в одиннадцатый раз и стал узнаваемым событием на Южном Урале. Как отметила супруга губернатора, гастрономический праздник показывает трепетное отношение к традициям и культуре, передавая их следующим поколениям. На фестивале прошли несколько конкурсов, посвященные приготовлению и презентации своих пельменей. Посетители смогли познакомиться не только с традиционными пельменями Урала, но и с его видами со всей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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