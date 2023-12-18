Пермские юристы обманули на деньги пермячку, пообещав досрочную пенсию

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В ПФР пермячке ответили, что у нее нет права на досрочную пенсию Фото:

Юристы из Перми пообещали местной жительнице помочь добиться назначения досрочной пенсии и навязали ей бесполезные услуги на десятки тысяч рублей. После того как пермячка раскусила обман, она пошла возвращать деньги через суд, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города.

«Истец пришла в компанию ответчика, где квалифицированный юрист объяснила, что истцу положена досрочная пенсия. Сотрудница составила договор об оказании юридических услуг, после подписания и оплаты которому, истцу был навязан договор об оказании юридических услуг, необходимый для подачи заявления в ПФР. Составленные ответчиком документы юридической ценности не представляют», — говорится в решении. Когда пермячка сама пришла в отделение пенсионного фонда, там заявили, что никакой досрочной пенсии ей не полагается.

В судебном заседании участвовали и представители Роспотребнадзора, которые подтвердили слова женщины, что услуги были навязаны и бесполезны. В заключении надзорного органа было указано, что юристы просто направляли несколько раз одни и те же запросы в ПФР, при этом ссылались на федеральные законы, которые уже давно утратили свою силу. В итоге суд постановил вернуть женщине 42 тысячи рублей за навязанные услуги и 20 тысяч рублей в качестве неустойки.

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Юристы из Перми пообещали местной жительнице помочь добиться назначения досрочной пенсии и навязали ей бесполезные услуги на десятки тысяч рублей. После того как пермячка раскусила обман, она пошла возвращать деньги через суд, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Истец пришла в компанию ответчика, где квалифицированный юрист объяснила, что истцу положена досрочная пенсия. Сотрудница составила договор об оказании юридических услуг, после подписания и оплаты которому, истцу был навязан договор об оказании юридических услуг, необходимый для подачи заявления в ПФР. Составленные ответчиком документы юридической ценности не представляют», — говорится в решении. Когда пермячка сама пришла в отделение пенсионного фонда, там заявили, что никакой досрочной пенсии ей не полагается. В судебном заседании участвовали и представители Роспотребнадзора, которые подтвердили слова женщины, что услуги были навязаны и бесполезны. В заключении надзорного органа было указано, что юристы просто направляли несколько раз одни и те же запросы в ПФР, при этом ссылались на федеральные законы, которые уже давно утратили свою силу. В итоге суд постановил вернуть женщине 42 тысячи рублей за навязанные услуги и 20 тысяч рублей в качестве неустойки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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