Япония нарастила импорт российского газа наполовину

Минфин Японии: Токио нарастил экспорт российского СПГ на 46,9%
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Япония нарастила импорт российского СПГ на 46,9% в сравнении с прошлым годом Фото:
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Япония в ноябре 2023 года практически в два раза нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Он вырос на 46,9% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Министерство финансов страны.

Из данных следует, что рост импорта СПГ за год составил 46,9%. Также Япония увеличила ввоз в страну из России рыбы и морепродуктов на 18,3%. Импорт зерновых продуктов вырос на 34,3%.

Тем не менее отмечается и снижение импорта на некоторые товары. Импорт овощей снизился на 62,4%, руды цветных металлов — на 86,2%, цветных металлов — на 69,3%. Общий объем импорта из РФ за ноябрь составил 668,1 миллиона долларов, это на 26,7% меньше, чем в прошлом году за этот же месяц.

Также более чем в два раза снизился экспорт товаров из Японии в Россию. Он упал на 60,9% за год по данным за ноябрь.

Несмотря на антироссийские санкции, которые вводят страны Запада, они продолжают закупать российский газ. Например, Нидерланды в сентябре возобновили закупку СПГ у России. Также сообщалось, что поставки российского газа по восточному сектору Северного морского пути (СМП) сохранились на уровне прошлого года.

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Япония в ноябре 2023 года практически в два раза нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Он вырос на 46,9% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Министерство финансов страны. Из данных следует, что рост импорта СПГ за год составил 46,9%. Также Япония увеличила ввоз в страну из России рыбы и морепродуктов на 18,3%. Импорт зерновых продуктов вырос на 34,3%. Тем не менее отмечается и снижение импорта на некоторые товары. Импорт овощей снизился на 62,4%, руды цветных металлов — на 86,2%, цветных металлов — на 69,3%. Общий объем импорта из РФ за ноябрь составил 668,1 миллиона долларов, это на 26,7% меньше, чем в прошлом году за этот же месяц. Также более чем в два раза снизился экспорт товаров из Японии в Россию. Он упал на 60,9% за год по данным за ноябрь. Несмотря на антироссийские санкции, которые вводят страны Запада, они продолжают закупать российский газ. Например, Нидерланды в сентябре возобновили закупку СПГ у России. Также сообщалось, что поставки российского газа по восточному сектору Северного морского пути (СМП) сохранились на уровне прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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