Нидерланды возобновили покупку российского газа после трехмесячной паузы

10 декабря 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Нидерланды после паузы в три месяца вновь покупают СПГ из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Нидерланды в сентябре возобновили закупку сжиженного природного газа (СПГ) у России после трехмесячного перерыва. Это следует из анализа РИА Новости статистических данных страны. В сентябре Нидерланды приобрели у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро. В месячном выражении импорт из России в целом вырос на 5,3% — до 410,5 миллиона долларов. Нефтегазовые доходы России снизились на 22,8% по сравнению с прошлым годом и составили 8,2 миллиарда рублей. Это связывают с уменьшением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, а также со снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа, сообщил Минфин РФ.

Нидерланды в сентябре возобновили закупку сжиженного природного газа (СПГ) у России после трехмесячного перерыва. Это следует из анализа РИА Новости статистических данных страны. В сентябре Нидерланды приобрели у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро. В месячном выражении импорт из России в целом вырос на 5,3% — до 410,5 миллиона долларов. Нефтегазовые доходы России снизились на 22,8% по сравнению с прошлым годом и составили 8,2 миллиарда рублей. Это связывают с уменьшением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, а также со снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа, сообщил Минфин РФ.