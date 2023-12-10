Нидерланды возобновили покупку российского газа после трехмесячной паузы

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Нидерланды после паузы в три месяца вновь покупают СПГ из России Фото:
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Нидерланды в сентябре возобновили закупку сжиженного природного газа (СПГ) у России после трехмесячного перерыва. Это следует из анализа РИА Новости статистических данных страны.

В сентябре Нидерланды приобрели у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро. В месячном выражении импорт из России в целом вырос на 5,3% — до 410,5 миллиона долларов.

Нефтегазовые доходы России снизились на 22,8% по сравнению с прошлым годом и составили 8,2 миллиарда рублей. Это связывают с уменьшением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, а также со снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа, сообщил Минфин РФ.

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Нидерланды в сентябре возобновили закупку сжиженного природного газа (СПГ) у России после трехмесячного перерыва. Это следует из анализа РИА Новости статистических данных страны. В сентябре Нидерланды приобрели у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро. В месячном выражении импорт из России в целом вырос на 5,3% — до 410,5 миллиона долларов. Нефтегазовые доходы России снизились на 22,8% по сравнению с прошлым годом и составили 8,2 миллиарда рублей. Это связывают с уменьшением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, а также со снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа, сообщил Минфин РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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