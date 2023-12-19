В Пермском крае закрыли дороги для грузовиков

В Пермском крае перекрыли движение грузового транспорта на участках двух федеральных трасс: М-7 «Волга» и Р-242 Пермь — Екатеринбург. Дороги закрыли из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.
«Вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения: М-7 „Волга“, участок 339 км — 506 км и Р-242 Пермь — Екатеринбург, участок 9 км — 160 км. Ограничения действуют до 23:59 22 декабря», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в связи с сильными снегопадами автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и аккуратно совершать маневры на дорогах. Также водителям следует быть внимательнее при появлении пешеходов.
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