Свердловчанин, который хотел поджечь военкомат, получил 18 лет колонии

Прокурор запрашивал для осужденного 19 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил жителя Новоуральска (Свердловская область) Николая Юрьева, которого обвиняли в подготовке поджога местного военкомата, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Александр Козлов.

Юрьева признали виновным по трем статьям: содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), подготовка к теракту (ч.1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205) и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3). Первые четыре года назначенного срока он проведет в обычной тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строго режима, передает «Коммерсант-Урал».

Отмечается, что прокурор запрашивал для осужденного 19 лет лишения свободы. Адвокат собирается обжаловать решение суда.

ФСБ задержала 44-летнего мужчину в марте. По версии следствия, Юрьев намеревался кинуть в здание военкомата «коктейль Молотова». Своими подстрекателями он называл троих военнослужащих. Юрьев считается сторонником сообщества «Граждане СССР», признанного экстремистским.