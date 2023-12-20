20 декабря 2023

Свердловчанин, который хотел поджечь военкомат, получил 18 лет колонии

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, приговор, колония, тюрьма, судебное заседание, судья, суд, личное дело, сотрудник фсин
Прокурор запрашивал для осужденного 19 лет лишения свободы Фото:

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил жителя Новоуральска (Свердловская область) Николая Юрьева, которого обвиняли в подготовке поджога местного военкомата, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Александр Козлов.

Юрьева признали виновным по трем статьям: содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), подготовка к теракту (ч.1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205) и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3). Первые четыре года назначенного срока он проведет в обычной тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строго режима, передает «Коммерсант-Урал».

Отмечается, что прокурор запрашивал для осужденного 19 лет лишения свободы. Адвокат собирается обжаловать решение суда.

ФСБ задержала 44-летнего мужчину в марте. По версии следствия, Юрьев намеревался кинуть в здание военкомата «коктейль Молотова». Своими подстрекателями он называл троих военнослужащих. Юрьев считается сторонником сообщества «Граждане СССР», признанного экстремистским.

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Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил жителя Новоуральска (Свердловская область) Николая Юрьева, которого обвиняли в подготовке поджога местного военкомата, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Александр Козлов. Юрьева признали виновным по трем статьям: содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), подготовка к теракту (ч.1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205) и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3). Первые четыре года назначенного срока он проведет в обычной тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строго режима, передает «Коммерсант-Урал». Отмечается, что прокурор запрашивал для осужденного 19 лет лишения свободы. Адвокат собирается обжаловать решение суда. ФСБ задержала 44-летнего мужчину в марте. По версии следствия, Юрьев намеревался кинуть в здание военкомата «коктейль Молотова». Своими подстрекателями он называл троих военнослужащих. Юрьев считается сторонником сообщества «Граждане СССР», признанного экстремистским.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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