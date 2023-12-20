Губернатор Махонин вручил 600 пермякам новые квартиры

600 пермяков получили ключи от новых квартир Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин передали ключи от новых квартир жителям города, переезжающим из аварийного жилья. Всего новое жилье получили около 600 пермяков, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона.

«Специально для переселения граждан из аварийного фонда построен муниципальный десятиэтажный дом по улице Чайковского,11. Сюда переедут порядка 600 человек, проживавших в аварийных домах», — говорится на сайте. Всего в новом доме имеется 249 квартир. Дом для переселенцев смогли построить за полтора года — возведение началось в мае 2022-го. Во дворе благоустроили придомовую территорию, создали парковку.

Сейчас в регионе продолжается работа по строительству нового жилья для жителей аварийных домов. Объекты возводятся на данный момент в 16 муниципалитетах, к сдаче готовятся дома в Александровске, Губахе, Краснокамске. Также работы по строительству нового жилья активно идет и в столице Прикамья. Планируется, что в 2024 году подрядчики уже сдадут два десятиэтажных дома на улице Маяковского, 54 и 57. Каждое здание рассчитано на 250 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Придомовые территории оборудуют спортплощадками и местами для отдыха. Сами дома адаптируют для маломобильных граждан. Помимо этого, в Свердловском районе Перми начаты работы по строительству дома для 2,4 тысячи переселенцев.

Глава края отметил, что в текущем году новое жилье получили более четырех тысяч жителей региона. Он добавил, что край может привлекать бюджет на строительство новых домов в для переселенцев благодаря нацпроектам.