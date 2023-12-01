Власти Перми начали строительство нового дома для расселения аварийного жилья

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Повседневная жизнь. Пермь, строитель, рабочий, строительство, стройка
В микрорайоне Владимирский строят муниципальный дом Фото:

В администрации Перми сообщили о начале строительства четвертого по счету дома для переселения жителей из аварийного фонда. Как сообщил в своем telegram-канале мэр города Эдуард Соснин, это будет первый такой дом в Свердловском районе.

«Получили разрешение на строительство муниципального дома на улице Нейвинской, 3а. Квартиры в нем будут предоставляться для переселения людей из аварийного жилья», — отметил глава Перми.

Подготовительные работы на строительной площадке начались заранее. Подрядчик уже приступил к устройству фундамента. Чтобы снизить уровень шума и вибрации строители используют метод вдавливания свай. Муниципальные дома по адресам Маяковского 54 и 57 еще строят, а дом на Чайковского 11 уже сдали, до Нового года туда должны переехать новоселы. Всего в муниципальных домах квартиры получат около 2400 пермяков.

В Перми по-прежнему остро стоит вопрос аварийного жилья. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Перми просят жителей покинуть опасный дом.

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В администрации Перми сообщили о начале строительства четвертого по счету дома для переселения жителей из аварийного фонда. Как сообщил в своем telegram-канале мэр города Эдуард Соснин, это будет первый такой дом в Свердловском районе. «Получили разрешение на строительство муниципального дома на улице Нейвинской, 3а. Квартиры в нем будут предоставляться для переселения людей из аварийного жилья», — отметил глава Перми. Подготовительные работы на строительной площадке начались заранее. Подрядчик уже приступил к устройству фундамента. Чтобы снизить уровень шума и вибрации строители используют метод вдавливания свай. Муниципальные дома по адресам Маяковского 54 и 57 еще строят, а дом на Чайковского 11 уже сдали, до Нового года туда должны переехать новоселы. Всего в муниципальных домах квартиры получат около 2400 пермяков. В Перми по-прежнему остро стоит вопрос аварийного жилья. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Перми просят жителей покинуть опасный дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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