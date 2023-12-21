21 декабря 2023

Пермский молокозавод оштрафован из-за тараканов

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, молоко
В цехе по производству йогурта были замечены тараканы Фото:

На молокозаводе в Кудымкаре (Пермский край) в производственных цехах обнаружены тараканы. Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку и оштрафовали предприятие за выявленные нарушения.

«В ходе внеплановой проверки на АО „Молоко“ в Кудымкаре в цехах по производству творога и йогурта обнаружены тараканы. За это Россельхознадзор оштрафовал предприятие на 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также на предприятии в цехе по производству сметаны на одной стене обвалилась плитка. Из-за этого невозможно было дезинфицировать помещение. В цехе по производству топленого масла была обнаружена просроченная продукция.

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На молокозаводе в Кудымкаре (Пермский край) в производственных цехах обнаружены тараканы. Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку и оштрафовали предприятие за выявленные нарушения. «В ходе внеплановой проверки на АО „Молоко“ в Кудымкаре в цехах по производству творога и йогурта обнаружены тараканы. За это Россельхознадзор оштрафовал предприятие на 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Также на предприятии в цехе по производству сметаны на одной стене обвалилась плитка. Из-за этого невозможно было дезинфицировать помещение. В цехе по производству топленого масла была обнаружена просроченная продукция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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