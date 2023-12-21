Пермский молокозавод оштрафован из-за тараканов

22 декабря 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

В цехе по производству йогурта были замечены тараканы Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU На молокозаводе в Кудымкаре (Пермский край) в производственных цехах обнаружены тараканы. Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку и оштрафовали предприятие за выявленные нарушения. «В ходе внеплановой проверки на АО „Молоко“ в Кудымкаре в цехах по производству творога и йогурта обнаружены тараканы. За это Россельхознадзор оштрафовал предприятие на 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Также на предприятии в цехе по производству сметаны на одной стене обвалилась плитка. Из-за этого невозможно было дезинфицировать помещение. В цехе по производству топленого масла была обнаружена просроченная продукция.

На молокозаводе в Кудымкаре (Пермский край) в производственных цехах обнаружены тараканы. Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку и оштрафовали предприятие за выявленные нарушения. «В ходе внеплановой проверки на АО „Молоко“ в Кудымкаре в цехах по производству творога и йогурта обнаружены тараканы. За это Россельхознадзор оштрафовал предприятие на 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Также на предприятии в цехе по производству сметаны на одной стене обвалилась плитка. Из-за этого невозможно было дезинфицировать помещение. В цехе по производству топленого масла была обнаружена просроченная продукция.