22 декабря 2023

В ХМАО начался сбор подписей в поддержку Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор подписей против рекламы. Вайнера. Екатеринбург, сбор подписей, подпись, ручка в руке
Волонтеры прошли необходимый инструктаж по заполнению подписных листов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе волонтеры избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина 23 декабря начали сбор подписей в поддержку самовыдвижения нынешнего главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«В субботу, 23 декабря, волонтеры избирательного штаба Владимира Путина в Югре приступили к сбору подписей в поддержку самовыдвижения главы государства на предстоящих президентских выборах. Сборщики работают на территории всего округа», — сообщили в ЕР.

Все волонтеры прошли инструктаж по заполнению подписных листов. Помощь им оказывают представители общероссийского народного фронта и партийцы «Единой России».

Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Ханты-Мансийске 22 декабря. В нем будет вестись работа по сбору подписей. На Урале уже анонсировали старт подписной кампании в поддержку действующего главы государства Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Курган и Пермь.

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В Ханты-Мансийском автономном округе волонтеры избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина 23 декабря начали сбор подписей в поддержку самовыдвижения нынешнего главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». «В субботу, 23 декабря, волонтеры избирательного штаба Владимира Путина в Югре приступили к сбору подписей в поддержку самовыдвижения главы государства на предстоящих президентских выборах. Сборщики работают на территории всего округа», — сообщили в ЕР. Все волонтеры прошли инструктаж по заполнению подписных листов. Помощь им оказывают представители общероссийского народного фронта и партийцы «Единой России». Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Ханты-Мансийске 22 декабря. В нем будет вестись работа по сбору подписей. На Урале уже анонсировали старт подписной кампании в поддержку действующего главы государства Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Курган и Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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