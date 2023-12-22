В ХМАО начался сбор подписей в поддержку Путина

Волонтеры прошли необходимый инструктаж по заполнению подписных листов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе волонтеры избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина 23 декабря начали сбор подписей в поддержку самовыдвижения нынешнего главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«В субботу, 23 декабря, волонтеры избирательного штаба Владимира Путина в Югре приступили к сбору подписей в поддержку самовыдвижения главы государства на предстоящих президентских выборах. Сборщики работают на территории всего округа», — сообщили в ЕР.

Все волонтеры прошли инструктаж по заполнению подписных листов. Помощь им оказывают представители общероссийского народного фронта и партийцы «Единой России».

Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Ханты-Мансийске 22 декабря. В нем будет вестись работа по сбору подписей. На Урале уже анонсировали старт подписной кампании в поддержку действующего главы государства Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Курган и Пермь.