В Свердловской области расширили список станций, куда можно доехать за 37 рублей

Губернатор Свердловской области расширил зону действия единого городского тарифа в электричках, добавив туда еще 12 станций. Теперь по единому городскому тарифу можно будет доехать до Верхней Пышмы, Первоуральска, Березовского, Арамили и Белоярского, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.
«С расширением единой тарифной зоны пассажиры смогут существенно сэкономить на поездках. Например, билет от железнодорожного вокзала до Арамили сегодня стоит от 91 до 170 рублей, а билет от вокзала до Первоуральска 108 рублей», — рассказали в департаменте.
Единый тариф распространяется на 47 станций. Его ввели по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в начале 2023 года. После этого популярность электричек увеличилась примерно на 25%.
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