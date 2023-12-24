24 декабря 2023

В Свердловской области расширили список станций, куда можно доехать за 37 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожная станция Пермь-2., ласточка, электричка ласточка, электричка зимой
За 37 рублей можно будет добраться до 47 станций Фото:

Губернатор Свердловской области расширил зону действия единого городского тарифа в электричках, добавив туда еще 12 станций. Теперь по единому городскому тарифу можно будет доехать до Верхней Пышмы, Первоуральска, Березовского, Арамили и Белоярского, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

«С расширением единой тарифной зоны пассажиры смогут существенно сэкономить на поездках. Например, билет от железнодорожного вокзала до Арамили сегодня стоит от 91 до 170 рублей, а билет от вокзала до Первоуральска 108 рублей», — рассказали в департаменте.

Единый тариф распространяется на 47 станций. Его ввели по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в начале 2023 года. После этого популярность электричек увеличилась примерно на 25%.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области расширил зону действия единого городского тарифа в электричках, добавив туда еще 12 станций. Теперь по единому городскому тарифу можно будет доехать до Верхней Пышмы, Первоуральска, Березовского, Арамили и Белоярского, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «С расширением единой тарифной зоны пассажиры смогут существенно сэкономить на поездках. Например, билет от железнодорожного вокзала до Арамили сегодня стоит от 91 до 170 рублей, а билет от вокзала до Первоуральска 108 рублей», — рассказали в департаменте. Единый тариф распространяется на 47 станций. Его ввели по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в начале 2023 года. После этого популярность электричек увеличилась примерно на 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...