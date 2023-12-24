Общество Транспорт В Свердловской области расширили список станций, куда можно доехать за 37 рублей 25 декабря 2023 в 15:10 Размер текста - 17 + За 37 рублей можно будет добраться до 47 станций Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Свердловской области расширил зону действия единого городского тарифа в электричках, добавив туда еще 12 станций. Теперь по единому городскому тарифу можно будет доехать до Верхней Пышмы, Первоуральска, Березовского, Арамили и Белоярского, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «С расширением единой тарифной зоны пассажиры смогут существенно сэкономить на поездках. Например, билет от железнодорожного вокзала до Арамили сегодня стоит от 91 до 170 рублей, а билет от вокзала до Первоуральска 108 рублей», — рассказали в департаменте. Единый тариф распространяется на 47 станций. Его ввели по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в начале 2023 года. После этого популярность электричек увеличилась примерно на 25%. Губернатор Свердловской области расширил зону действия единого городского тарифа в электричках, добавив туда еще 12 станций. Теперь по единому городскому тарифу можно будет доехать до Верхней Пышмы, Первоуральска, Березовского, Арамили и Белоярского, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «С расширением единой тарифной зоны пассажиры смогут существенно сэкономить на поездках. Например, билет от железнодорожного вокзала до Арамили сегодня стоит от 91 до 170 рублей, а билет от вокзала до Первоуральска 108 рублей», — рассказали в департаменте. Единый тариф распространяется на 47 станций. Его ввели по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в начале 2023 года. После этого популярность электричек увеличилась примерно на 25%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям