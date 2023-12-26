Свердловские врачи спасли 2-летнюю девочку после двух клинических смертей

Врачи Серова и поселка Красноярка спасли ребенка после двух клинических смертей

Ребенок чувствует себя хорошо (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врачи свердловского поселка Красноярка и города Серова рассказали, как спасали двухлетнюю девочку, которая несколько часов провела в одном памперсе в сугробе. Малышка пережила две клинические смерти, однако команда профессионалов сумела вернуть ребенка к жизни. Подробности этой истории URA.RU рассказали в региональном Департаменте информационной политики (ДИП).

Маленькую Стефанию нашли в сугробе недалеко от дома 23 ноября. Она была в одном памперсе, и провела на морозе несколько часов. У ребенка не билось сердце и не было дыхания.

Первыми рядом с девочкой оказались фельдшер Любовь Трофимова и медсестра Маргарита Горева фельдшерско-акушерского пункта Красноярки. Пока скорая ехала на экстренный вызов из Серова, медики начали проводить реанимационные мероприятия.

«Я долго работала на скорой помощи, обслуживала и детские, и взрослые вызовы, так что подготовка и опыт у меня есть. К приезду бригады скорой у Стеши появилось слабое сердцебиение. Фельдшер службы „03“ Сергей Еремин ввел воздуховод, девочка задышала. Здесь же сделали кардиограмму, убедились, что сердечко бьется, и увезли девочку в реанимацию Серова», — рассказала Трофимова.

Однако в пути малышка пережила еще одну клиническую смерть. Врачи начали оказывать ей помощь прямо в машине и передали девочку реаниматологам. Принимал пациентку Юрий Скрябин — врач с 45-летним стажем, один из самых опытных докторов в отделении. «Мы сразу начали реанимационные действия: интубацию трахеи, искусственную вентиляцию легких. Стешу спасала целая команда», — рассказал он.

Через 40 минут у девочки забилось сердце. В медикаментозном сне ее доставили в профильный Краснотурьинский межмуниципальный центр, а через трое суток на вертолете увезли в Екатеринбург, в ДГКБ №9.



Сейчас малышка уже дома, готовится вместе с близкими встречать Новый год. Ее организм в полном порядке, но пока за ней амбулаторно присматривают медики.