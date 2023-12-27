На Украине объяснили, зачем в стране мобилизуют еще полмиллиона человек

Украина хочет мобилизовать полмиллиона человек, чтобы получить финансирование от Запада на якобы вооружение и обмундирование бойцов. Для президента Украины Владимира Зеленского задача мобилизации является приоритетной. Об этом сообщил экс-премьер страны Николай Азаров.
«Думаю, Зеленскому это надо, чтобы пробивать и деньги, и вооружение у Запада», — написал Азаров в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что это делается для того, чтобы якобы получить деньги от Запада на обмундирование и вооружение армии.
Как передает экс-премьер Украины, задача мобилизации является на данный момент приоритетной для Зеленского. Он будет предпринимать любые меры, чтобы те, кто подходит по возрасту, обязательно вступили в ряды ВСУ.
Ранее сообщалось, что граждан Киева ждет тюремное заключение за отказ в прохождении мобилизации. Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Верховной Рады, нарушения правил мобилизации будет наказываться штрафом до 85 тысяч гривен. В «особый период» до 204 тысяч гривен.
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