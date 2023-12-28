Политика Мэр одного из крупнейших городов РФ ушел с поста Мэр Новосибирска Александр Локоть покинул свой пост 28 декабря 2023 в 15:27 Размер текста - 17 + Александр Локоть покинул пост главы Новосибирска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Локоть уходит с поста градоначальника», — передает слова Травникова NGS.RU. Он добавил, что экс-мэр решил перейти на выполнение общегосударственных задач и принял решение уйти в отпуск с последующим увольнением. Губернатор поддержал это решение и отметил, что во время праздничных выходных обязанности мэра будет исполнять вице-мэр Олег Клемешов. С целью обеспечения устойчивой работы города власти будут оказывать содействие вице-мэру, заключил Травников. Новосибирск является третьим по численности населения городом в России. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Локоть уходит с поста градоначальника», — передает слова Травникова NGS.RU. Он добавил, что экс-мэр решил перейти на выполнение общегосударственных задач и принял решение уйти в отпуск с последующим увольнением. Губернатор поддержал это решение и отметил, что во время праздничных выходных обязанности мэра будет исполнять вице-мэр Олег Клемешов. С целью обеспечения устойчивой работы города власти будут оказывать содействие вице-мэру, заключил Травников. Новосибирск является третьим по численности населения городом в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям