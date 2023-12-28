Мэр одного из крупнейших городов РФ ушел с поста

Мэр Новосибирска Александр Локоть покинул свой пост
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, локоть анатолий
Александр Локоть покинул пост главы Новосибирска Фото:

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Локоть уходит с поста градоначальника», — передает слова Травникова NGS.RU. Он добавил, что экс-мэр решил перейти на выполнение общегосударственных задач и принял решение уйти в отпуск с последующим увольнением.

Губернатор поддержал это решение и отметил, что во время праздничных выходных обязанности мэра будет исполнять вице-мэр Олег Клемешов. С целью обеспечения устойчивой работы города власти будут оказывать содействие вице-мэру, заключил Травников. Новосибирск является третьим по численности населения городом в России.

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Локоть уходит с поста градоначальника», — передает слова Травникова NGS.RU. Он добавил, что экс-мэр решил перейти на выполнение общегосударственных задач и принял решение уйти в отпуск с последующим увольнением. Губернатор поддержал это решение и отметил, что во время праздничных выходных обязанности мэра будет исполнять вице-мэр Олег Клемешов. С целью обеспечения устойчивой работы города власти будут оказывать содействие вице-мэру, заключил Травников. Новосибирск является третьим по численности населения городом в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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