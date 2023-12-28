Мэр одного из крупнейших городов РФ ушел с поста

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Локоть уходит с поста градоначальника», — передает слова Травникова NGS.RU. Он добавил, что экс-мэр решил перейти на выполнение общегосударственных задач и принял решение уйти в отпуск с последующим увольнением.
Губернатор поддержал это решение и отметил, что во время праздничных выходных обязанности мэра будет исполнять вице-мэр Олег Клемешов. С целью обеспечения устойчивой работы города власти будут оказывать содействие вице-мэру, заключил Травников. Новосибирск является третьим по численности населения городом в России.
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