27 декабря 2023

Челябинское управление по делам миграции опубликовало новогодний график работы

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Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, управление по вопросам миграции
Каникулы у сотрудников будут короче, чем у всех Фото:

В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области в новогодние каникулы изменится график приема. Об этом сообщили 28 декабря в пресс-службе полицейского главка региона.

«С 30 декабря 2023 года по 2 января 2024 года и с 6 по 8 января 2024 года в управлении — выходные и праздничные дни. С 3 по 5 января 2024 года прием граждан в самом управлении и подразделениях по вопросам миграции городов и районов будет осуществляться в соответствии с графиком», — сообщили в пресс-службе главка.

На службу после каникул сотрудники управления по делам миграции вернутся 9 января. Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте ведомства в разделе «Государственные услуги в сфере миграции».

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В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области в новогодние каникулы изменится график приема. Об этом сообщили 28 декабря в пресс-службе полицейского главка региона. «С 30 декабря 2023 года по 2 января 2024 года и с 6 по 8 января 2024 года в управлении — выходные и праздничные дни. С 3 по 5 января 2024 года прием граждан в самом управлении и подразделениях по вопросам миграции городов и районов будет осуществляться в соответствии с графиком», — сообщили в пресс-службе главка. На службу после каникул сотрудники управления по делам миграции вернутся 9 января. Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте ведомства в разделе «Государственные услуги в сфере миграции».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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