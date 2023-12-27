Челябинское управление по делам миграции опубликовало новогодний график работы

В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области в новогодние каникулы изменится график приема. Об этом сообщили 28 декабря в пресс-службе полицейского главка региона.
«С 30 декабря 2023 года по 2 января 2024 года и с 6 по 8 января 2024 года в управлении — выходные и праздничные дни. С 3 по 5 января 2024 года прием граждан в самом управлении и подразделениях по вопросам миграции городов и районов будет осуществляться в соответствии с графиком», — сообщили в пресс-службе главка.
На службу после каникул сотрудники управления по делам миграции вернутся 9 января. Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте ведомства в разделе «Государственные услуги в сфере миграции».
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