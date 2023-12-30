Происшествия Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел 30 декабря 2023 в 19:10 Размер текста - 17 + новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Житель Белгорода Марат Ситдиков во время заезда в паркинг на машине попал под обстрел. По его словам, осколок от ракеты попал в крышу постройки. «Во время поворота к паркингу я услышал громкий стук в машине, все кругом потемнело. И я думаю, надо быстрее заезжать под паркинг. Только начал, мужики говорят — в крышу попало, давай назад», — делится житель, его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что его машины также пострадала — у нее выбито заднее стекло, повреждены багажник и задний бампер. ВСУ обстреляли 30 декабря Белгород. По последней информации, от удара погибли 10 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП. Житель Белгорода Марат Ситдиков во время заезда в паркинг на машине попал под обстрел. По его словам, осколок от ракеты попал в крышу постройки. «Во время поворота к паркингу я услышал громкий стук в машине, все кругом потемнело. И я думаю, надо быстрее заезжать под паркинг. Только начал, мужики говорят — в крышу попало, давай назад», — делится житель, его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что его машины также пострадала — у нее выбито заднее стекло, повреждены багажник и задний бампер. ВСУ обстреляли 30 декабря Белгород. По последней информации, от удара погибли 10 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям