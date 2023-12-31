В Роспотребнадзоре рассказали, когда пермякам стоит выбросить недоеденные салаты

Пермский Роспотребнадзор: большинство салатов нельзя хранить более 12 часов

01 января 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Средний срок годности новогодних салатов составляет не более 12 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новость по теме Какой срок годности у новогодних блюд Почти все салаты, которые россияне едят за новогодним столом, не могут храниться слишком долго. Если они приготовлены еще днем 31 декабря, не стоит спешить есть их 1 января. Средний срок годности салатов составляет не более 12 часов. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. «Срок хранения салатов исчисляется часами, а никак не днями или неделями. Он зависит от рецепта и состава блюда», — говорится на сайте регионального ведомства. Специалисты называют следующие сроки хранения салатов: салаты из сырых овощей или фруктов — 18 часов, после заправки — только 12;

салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей — 18 часов (после заправки — 12);

салаты и винегреты из вареных овощей — 18 часов (после заправки — 12);

салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки — только 6 часов;

салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов;

салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.

Почти все салаты, которые россияне едят за новогодним столом, не могут храниться слишком долго. Если они приготовлены еще днем 31 декабря, не стоит спешить есть их 1 января. Средний срок годности салатов составляет не более 12 часов. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. «Срок хранения салатов исчисляется часами, а никак не днями или неделями. Он зависит от рецепта и состава блюда», — говорится на сайте регионального ведомства. Специалисты называют следующие сроки хранения салатов: