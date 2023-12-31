В Роспотребнадзоре рассказали, когда пермякам стоит выбросить недоеденные салаты

Средний срок годности новогодних салатов составляет не более 12 часов
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Почти все салаты, которые россияне едят за новогодним столом, не могут храниться слишком долго. Если они приготовлены еще днем 31 декабря, не стоит спешить есть их 1 января. Средний срок годности салатов составляет не более 12 часов. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«Срок хранения салатов исчисляется часами, а никак не днями или неделями. Он зависит от рецепта и состава блюда», — говорится на сайте регионального ведомства.
Специалисты называют следующие сроки хранения салатов:
- салаты из сырых овощей или фруктов — 18 часов, после заправки — только 12;
- салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей — 18 часов (после заправки — 12);
- салаты и винегреты из вареных овощей — 18 часов (после заправки — 12);
- салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки — только 6 часов;
- салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов;
- салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.
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