Общество В Екатеринбурге умер известный художник Екатеринбургский художник Лев Карнаухов скончался на 78 году жизни 02 января 2024 в 18:06 Размер текста - 17 + О прощании со Львом Карнауховым будет объявлено позже Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на 78-м году жизни скончался художник Лев Карнаухов. Об этом в соцсетях сообщил его сын Павел. «Сегодня ночью он ушел. Пап — люблю тебя…», — написал Павел Карнаухов на странице отца во «ВКонтакте». Стиль работы Льва Карнаухова называют «фантастическим реализмом». Мастер изображал на своих холстах вымышленные миры, панорамные пейзажи, образы известных мифов и легенд. Художник участвовал в выставках в России и за рубежом. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Льва Карнаухова. В Екатеринбурге на 78-м году жизни скончался художник Лев Карнаухов. Об этом в соцсетях сообщил его сын Павел. «Сегодня ночью он ушел. Пап — люблю тебя…», — написал Павел Карнаухов на странице отца во «ВКонтакте». Стиль работы Льва Карнаухова называют «фантастическим реализмом». Мастер изображал на своих холстах вымышленные миры, панорамные пейзажи, образы известных мифов и легенд. Художник участвовал в выставках в России и за рубежом. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Льва Карнаухова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям