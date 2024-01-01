01 января 2024

В Екатеринбурге умер известный художник

Екатеринбургский художник Лев Карнаухов скончался на 78 году жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
О прощании со Львом Карнауховым будет объявлено позже Фото:

В Екатеринбурге на 78-м году жизни скончался художник Лев Карнаухов. Об этом в соцсетях сообщил его сын Павел.

«Сегодня ночью он ушел. Пап — люблю тебя…», — написал Павел Карнаухов на странице отца во «ВКонтакте».

Стиль работы Льва Карнаухова называют «фантастическим реализмом». Мастер изображал на своих холстах вымышленные миры, панорамные пейзажи, образы известных мифов и легенд. Художник участвовал в выставках в России и за рубежом. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Льва Карнаухова.

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В Екатеринбурге на 78-м году жизни скончался художник Лев Карнаухов. Об этом в соцсетях сообщил его сын Павел. «Сегодня ночью он ушел. Пап — люблю тебя…», — написал Павел Карнаухов на странице отца во «ВКонтакте». Стиль работы Льва Карнаухова называют «фантастическим реализмом». Мастер изображал на своих холстах вымышленные миры, панорамные пейзажи, образы известных мифов и легенд. Художник участвовал в выставках в России и за рубежом. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Льва Карнаухова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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