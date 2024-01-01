В Екатеринбурге умер известный художник

О прощании со Львом Карнауховым будет объявлено позже
В Екатеринбурге на 78-м году жизни скончался художник Лев Карнаухов. Об этом в соцсетях сообщил его сын Павел.
«Сегодня ночью он ушел. Пап — люблю тебя…», — написал Павел Карнаухов на странице отца во «ВКонтакте».
Стиль работы Льва Карнаухова называют «фантастическим реализмом». Мастер изображал на своих холстах вымышленные миры, панорамные пейзажи, образы известных мифов и легенд. Художник участвовал в выставках в России и за рубежом. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Льва Карнаухова.
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