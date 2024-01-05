05 января 2024

Житель пермской деревни погиб при пожаре в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
В тушении пожара участвовало 13 человек Фото:

Житель деревни Большой Сарс Пермского края погиб при пожаре в частном доме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Пожар произошел 5 января 2024 года.

«Сообщение о пожаре поступило 5 января в 01:25. Было установлено, что горит кровля дома. Травмированных на пожаре нет, но погиб мужчина», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар был потушен в 01:48. На место вызова отправлялись 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

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Житель деревни Большой Сарс Пермского края погиб при пожаре в частном доме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Пожар произошел 5 января 2024 года. «Сообщение о пожаре поступило 5 января в 01:25. Было установлено, что горит кровля дома. Травмированных на пожаре нет, но погиб мужчина», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар был потушен в 01:48. На место вызова отправлялись 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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