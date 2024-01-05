Житель пермской деревни погиб при пожаре в частном доме

В тушении пожара участвовало 13 человек
Житель деревни Большой Сарс Пермского края погиб при пожаре в частном доме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Пожар произошел 5 января 2024 года.
«Сообщение о пожаре поступило 5 января в 01:25. Было установлено, что горит кровля дома. Травмированных на пожаре нет, но погиб мужчина», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар был потушен в 01:48. На место вызова отправлялись 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.