06 января 2024

Челябинка решила похитить мужа, чтобы вылечить его от наркомании

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник УНК ГУ МВД по Пермскому краю., полковник полиции
Полиция установила всех участников похищения Фото:

Жительница Челябинска заказала похищение собственного мужа, чтобы отправить его в рехаб на лечение от наркозависимости. Полиции удалось установить личности и разыскать всех участников произошедшего.

«Инцидент произошел 5 января во дворе челябинского дома на улице Барбюса. Трое человек на глазах жителей и прохожих затолкали мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении», — сообщает 74.ру.

Сотрудникам полиции удалось разыскать всех участников похищения. Выяснилось, что супруга собиралась принудительно отправить мужа в клинику для лечения от наркозависимости. Добровольно лечиться супруг категорически отказывался.

Доставка в медучреждение не дала результатов — мужчина отказался по прибытию в рехаб от лечения. Стороны заявили об отсутствии претензий друг к другу.

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Жительница Челябинска заказала похищение собственного мужа, чтобы отправить его в рехаб на лечение от наркозависимости. Полиции удалось установить личности и разыскать всех участников произошедшего. «Инцидент произошел 5 января во дворе челябинского дома на улице Барбюса. Трое человек на глазах жителей и прохожих затолкали мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении», — сообщает 74.ру. Сотрудникам полиции удалось разыскать всех участников похищения. Выяснилось, что супруга собиралась принудительно отправить мужа в клинику для лечения от наркозависимости. Добровольно лечиться супруг категорически отказывался. Доставка в медучреждение не дала результатов — мужчина отказался по прибытию в рехаб от лечения. Стороны заявили об отсутствии претензий друг к другу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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