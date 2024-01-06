Челябинка решила похитить мужа, чтобы вылечить его от наркомании

Жительница Челябинска заказала похищение собственного мужа, чтобы отправить его в рехаб на лечение от наркозависимости. Полиции удалось установить личности и разыскать всех участников произошедшего.
«Инцидент произошел 5 января во дворе челябинского дома на улице Барбюса. Трое человек на глазах жителей и прохожих затолкали мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении», — сообщает 74.ру.
Сотрудникам полиции удалось разыскать всех участников похищения. Выяснилось, что супруга собиралась принудительно отправить мужа в клинику для лечения от наркозависимости. Добровольно лечиться супруг категорически отказывался.
Доставка в медучреждение не дала результатов — мужчина отказался по прибытию в рехаб от лечения. Стороны заявили об отсутствии претензий друг к другу.
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