07 января 2024

На челябинской трассе вспыхнула машина с людьми. Видео

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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, огонь, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
В результате ЧП никто не пострадал Фото:

В Челябинске на объездной дороге 8 января вечером загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«8 января 2024 года на 31-м километре дороги Западный обход Челябинска произошло возгорание автомобиля Datsum. Движение на участке остановлено», — отмечается в видео, размещенном в telegram-канале ведомства.

На месте работают пожарные. Пострадавших в результате ЧП нет.

В Челябинске на ходу загорелся маршрутный автобус. Инцидент произошел 28 ноября 2023 года. Со слов очевидцев, маршрутка задымилась и вспыхнула, когда подъезжала к остановке «Училище».

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В Челябинске на объездной дороге 8 января вечером загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «8 января 2024 года на 31-м километре дороги Западный обход Челябинска произошло возгорание автомобиля Datsum. Движение на участке остановлено», — отмечается в видео, размещенном в telegram-канале ведомства. На месте работают пожарные. Пострадавших в результате ЧП нет. В Челябинске на ходу загорелся маршрутный автобус. Инцидент произошел 28 ноября 2023 года. Со слов очевидцев, маршрутка задымилась и вспыхнула, когда подъезжала к остановке «Училище».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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