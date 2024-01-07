В Челябинске на объездной дороге 8 января вечером загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«8 января 2024 года на 31-м километре дороги Западный обход Челябинска произошло возгорание автомобиля Datsum. Движение на участке остановлено», — отмечается в видео, размещенном в telegram-канале ведомства.
На месте работают пожарные. Пострадавших в результате ЧП нет.
В Челябинске на ходу загорелся маршрутный автобус. Инцидент произошел 28 ноября 2023 года. Со слов очевидцев, маршрутка задымилась и вспыхнула, когда подъезжала к остановке «Училище».
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.