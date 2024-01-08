08 января 2024

Глава СК приказал возбудить дело после избиения школьника толпой в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе и результатах расследования Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения толпой подростков 15-летнего школьника в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту избиения подростка и представить доклад о ходе и результатах расследования», — пишет telegram-канал «Следком».

Трое подростков избили 15-летнего мальчика 21 декабря в Нижнем Тагиле. У него диагностировано сотрясение головного мозга, перелом носа и несколько ушибов. Мать пострадавшего утверждает, что правоохранительные органы не предпринимают никаких действий, поскольку за две недели дело не продвинулось с мертвой точки.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения толпой подростков 15-летнего школьника в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту избиения подростка и представить доклад о ходе и результатах расследования», — пишет telegram-канал «Следком». Трое подростков избили 15-летнего мальчика 21 декабря в Нижнем Тагиле. У него диагностировано сотрясение головного мозга, перелом носа и несколько ушибов. Мать пострадавшего утверждает, что правоохранительные органы не предпринимают никаких действий, поскольку за две недели дело не продвинулось с мертвой точки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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