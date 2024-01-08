Глава СК приказал возбудить дело после избиения школьника толпой в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения толпой подростков 15-летнего школьника в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту избиения подростка и представить доклад о ходе и результатах расследования», — пишет telegram-канал «Следком».
Трое подростков избили 15-летнего мальчика 21 декабря в Нижнем Тагиле. У него диагностировано сотрясение головного мозга, перелом носа и несколько ушибов. Мать пострадавшего утверждает, что правоохранительные органы не предпринимают никаких действий, поскольку за две недели дело не продвинулось с мертвой точки.
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