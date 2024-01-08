Правительство РФ сократило челябинскую дотацию на лечение рака

Правительство РФ перераспределило расходы на челябинскую медицину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ сократило поступления в Челябинскую область на лечение онкозаболеваний, развитие первичного звена медицины и работу сосудистых центров. Как следует из распоряжения, регион получил в 2023 году меньше на 69 млн рублей.

«Изменения вносятся в распределение иных межбюджетных трансфертов на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медпомощь больным с онкологическими заболеваниями. Челябинская область — 115,7 млн рублей», — отмечено в распоряжении.

Первоначально предполагалось, что регион получит на данные цели на 13 млн больше. На развитие первичного звена медицины финансирование сократили на 32 млн рублей, на оснащение сосудистых центров — на 24 млн.

Одновременно в Челябинскую область дополнительно направили 442 млн рублей по статье софинансирования капвложений в онкоцентры, детские лечебные учреждения и развития структуры здравоохранения. В тексте принятого бюджета 2023 года изначально данная сумма отсутствовала.