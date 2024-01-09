Челябинцев предупредили об угрозе заражения сальмонеллой и кишечной палочкой

Об опасности заражения вредными бактериями челябинцам рассказали в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинцам в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» на сайте мэрии 9 января напомнили о том, как может появиться сальмонелла и кишечная палочка, и что нужно делать, чтобы этого избежать. В частности, сырое мясо, птица и рыба несут большое разнообразие вредных бактерий.

«Опасность кишечной палочки в том, что она часто вызывает гемолитико-уремический синдром, который развивается в основном у детей и для них он не редко бывает смертелен. Пожилые люди также подвергаются высокому риску. Курица, индейка и другая птица могут быть заражены шигеллой, сальмонеллой и кампилобактерией, а морепродукты, особенно устрицы, моллюски — вирусом гепатита А», — сообщается на сайте.

Не только мясо, но также овощи и фрукты могут быть усеяны различными микроорганизмами и паразитами. При этом большинство вирусов и бактерий, вызывающих инфекционные заболевания, передаются через грязные руки.

Чтобы защититься от инфекции, жителям мегаполиса советуют обязательно мыть руки перед приготовлением пищи, после разделки мяса, перед подачей блюд на стол и после еды. Также важно не ставить сумки с продуктами на стол, мыть фрукты и овощи, использовать отдельные разделочные доски для разных типов продуктов, не хранить готовые блюда с сырыми на одной полке холодильника.

Также на сайте челябинцам рекомендуют не позволять домашним животным проводить время на кухне, своевременно выносить мусор, очищать раковину с дезинфицирующим средством и регулярно избавляться от насекомых.