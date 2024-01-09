Жители Копейска потребовали очистить дорогу до Челябинска

Из-за нечищенных дорог между городами жители Копейска встают в двухчасовые пробки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, потребовали очистить дорогу от снежной колеи между городами. Они заявили URA.RU, что из-за оставшейся одной полосы для проезда автомобили и общественный транспорт встают в двухчасовые пробки.

«Обычно я добираюсь на работу в Челябинск за 40 минут. 9 января дорога заняла 2,5 часа, сегодня — два часа. Еще пару дней опоздаю и меня уволят. Расчистите от снега дорогу у магазина „Метро“, чтобы в этом месте две полосы не сливались в одну, и пробок станет гораздо меньше», — рассказала URA.RU жительница Копейска Ирина П.

Она уточнила, что из Копейска в Челябинск ведет дорога шириной две-три полосы, которая в районе «Метро» сужается до одной укатанной полосы. Из-за колеи происходит множество ДТП, при этом в двухчасовых пробках стоят не только частные автомобили, но и общественный транспорт.

«С 6 утра пробка начинается от остановки Огородная, к 7 утра люди не могут выехать из центральных дворов на улице Слава. Вчера ехала на работу три часа. Почистите уже дороги», — сообщила URA.RU другая копейчанка Дарья К.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.