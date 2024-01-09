В «Сбербанке» раскрыли подробности нападения екатеринбуржца на сотрудника

Екатеринбуржец перед нападением угрожал сотрудникам и посетителям «Сбербанка»

10 января 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

В офисе банка на улице Боровой 60-летний мужчина напал на сотрудника Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мужчина, который напал на сотрудника офиса «Сбербанка» на улице Боровой в Екатеринбурге, начал вести себя агрессивно без причины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе банка. «В офис зашел мужчина и без видимых причин начал вести себя агрессивно, угрожать сотрудникам и клиентам. Руководитель офиса незамедлительно нажал „тревожную кнопку“, всех посетителей оперативно вывели из зала, никто из них не пострадал», — рассказали в банке. При этом небольшие травмы лица получил один из сотрудников. На место происшествия быстро приехали силовики, они задержали нападавшего. Как рассказывали очевидцы, у нападавшего могут быть проблемы с психикой. На вид ему — около 60 лет.

Мужчина, который напал на сотрудника офиса «Сбербанка» на улице Боровой в Екатеринбурге, начал вести себя агрессивно без причины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе банка. «В офис зашел мужчина и без видимых причин начал вести себя агрессивно, угрожать сотрудникам и клиентам. Руководитель офиса незамедлительно нажал „тревожную кнопку“, всех посетителей оперативно вывели из зала, никто из них не пострадал», — рассказали в банке. При этом небольшие травмы лица получил один из сотрудников. На место происшествия быстро приехали силовики, они задержали нападавшего. Как рассказывали очевидцы, у нападавшего могут быть проблемы с психикой. На вид ему — около 60 лет.