В «Сбербанке» раскрыли подробности нападения екатеринбуржца на сотрудника

Мужчина, который напал на сотрудника офиса «Сбербанка» на улице Боровой в Екатеринбурге, начал вести себя агрессивно без причины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе банка.
«В офис зашел мужчина и без видимых причин начал вести себя агрессивно, угрожать сотрудникам и клиентам. Руководитель офиса незамедлительно нажал „тревожную кнопку“, всех посетителей оперативно вывели из зала, никто из них не пострадал», — рассказали в банке.
При этом небольшие травмы лица получил один из сотрудников. На место происшествия быстро приехали силовики, они задержали нападавшего. Как рассказывали очевидцы, у нападавшего могут быть проблемы с психикой. На вид ему — около 60 лет.
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