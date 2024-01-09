09 января 2024

В «Сбербанке» раскрыли подробности нападения екатеринбуржца на сотрудника

Екатеринбуржец перед нападением угрожал сотрудникам и посетителям «Сбербанка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Попытка ограбления отделения Сбербанка. Екатеринбург, полицейские, сбербанк
В офисе банка на улице Боровой 60-летний мужчина напал на сотрудника Фото:

Мужчина, который напал на сотрудника офиса «Сбербанка» на улице Боровой в Екатеринбурге, начал вести себя агрессивно без причины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе банка.

«В офис зашел мужчина и без видимых причин начал вести себя агрессивно, угрожать сотрудникам и клиентам. Руководитель офиса незамедлительно нажал „тревожную кнопку“, всех посетителей оперативно вывели из зала, никто из них не пострадал», — рассказали в банке.

При этом небольшие травмы лица получил один из сотрудников. На место происшествия быстро приехали силовики, они задержали нападавшего. Как рассказывали очевидцы, у нападавшего могут быть проблемы с психикой. На вид ему — около 60 лет.

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Мужчина, который напал на сотрудника офиса «Сбербанка» на улице Боровой в Екатеринбурге, начал вести себя агрессивно без причины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе банка. «В офис зашел мужчина и без видимых причин начал вести себя агрессивно, угрожать сотрудникам и клиентам. Руководитель офиса незамедлительно нажал „тревожную кнопку“, всех посетителей оперативно вывели из зала, никто из них не пострадал», — рассказали в банке. При этом небольшие травмы лица получил один из сотрудников. На место происшествия быстро приехали силовики, они задержали нападавшего. Как рассказывали очевидцы, у нападавшего могут быть проблемы с психикой. На вид ему — около 60 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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