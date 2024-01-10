В конгрессе призвали к отставке Остина, у которого нашли рак

В США член палаты представителей Конгресса от демократов Крис Делуцио предложил министру обороны Ллойду Остину добровольно уйти в отставку. Об этом законодатель заявил в соцсети. У Остина врачи обнаружили рак.
«Я потерял доверие к Остину в должности министра обороны. Это произошло из-за отсутствия призрачности относительно его недавней госпитализации и ее влияния на неразрывность структуры командования», — уточнил Делуцио в посте.
Глава Пентагона Остин в конце декабря 2023 года перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ему не было известно о госпитализации шефа Пентагона.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.