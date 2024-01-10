10 января 2024

В конгрессе призвали к отставке Остина, у которого нашли рак

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
В США член Конгресса призвал в отставке Остина Фото:

В США член палаты представителей Конгресса от демократов Крис Делуцио предложил министру обороны Ллойду Остину добровольно уйти в отставку. Об этом законодатель заявил в соцсети. У Остина врачи обнаружили рак.

«Я потерял доверие к Остину в должности министра обороны. Это произошло из-за отсутствия призрачности относительно его недавней госпитализации и ее влияния на неразрывность структуры командования», — уточнил Делуцио в посте.

Глава Пентагона Остин в конце декабря 2023 года перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ему не было известно о госпитализации шефа Пентагона.

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В США член палаты представителей Конгресса от демократов Крис Делуцио предложил министру обороны Ллойду Остину добровольно уйти в отставку. Об этом законодатель заявил в соцсети. У Остина врачи обнаружили рак. «Я потерял доверие к Остину в должности министра обороны. Это произошло из-за отсутствия призрачности относительно его недавней госпитализации и ее влияния на неразрывность структуры командования», — уточнил Делуцио в посте. Глава Пентагона Остин в конце декабря 2023 года перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ему не было известно о госпитализации шефа Пентагона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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