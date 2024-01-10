В свердловские больницы вернулась вакцина от смертельно опасной инфекции

В свердловские больницы привезли 11 950 доз «Вактривира» против кори для детей. Медики отмечали нехватку вакцины в августе и декабре 2023 года из-за увеличенного спроса среди жителей региона. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«Мы возобновили плановую прививочную кампанию, и медицинские организации уже использовали около 10% вакцины против кори в рамках национального календаря прививок», — уточнил главный внештатный специалист по медицинской профилактике свердловского министерства здравоохранения Александр Харитонов. Сейчас получить прививку могут дети в возрасте от года до года и трех месяцев, а также шестилетние малыши. Повторять вакцинацию рекомендуют через 15 лет.
Вспышки кори фиксировались в Екатеринбурге в апреле прошлого года. Тогда случаи заражения были зарегистрированы среди рабочих-мигрантов в Железнодорожном районе города.
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