10 января 2024

В свердловские больницы вернулась вакцина от смертельно опасной инфекции

Вакцина против кори для детей поступила в свердловские больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
В первую очередь вакцинируют детей Фото:

В свердловские больницы привезли 11 950 доз «Вактривира» против кори для детей. Медики отмечали нехватку вакцины в августе и декабре 2023 года из-за увеличенного спроса среди жителей региона. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Мы возобновили плановую прививочную кампанию, и медицинские организации уже использовали около 10% вакцины против кори в рамках национального календаря прививок», — уточнил главный внештатный специалист по медицинской профилактике свердловского министерства здравоохранения Александр Харитонов. Сейчас получить прививку могут дети в возрасте от года до года и трех месяцев, а также шестилетние малыши. Повторять вакцинацию рекомендуют через 15 лет.

Вспышки кори фиксировались в Екатеринбурге в апреле прошлого года. Тогда случаи заражения были зарегистрированы среди рабочих-мигрантов в Железнодорожном районе города.

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В свердловские больницы привезли 11 950 доз «Вактривира» против кори для детей. Медики отмечали нехватку вакцины в августе и декабре 2023 года из-за увеличенного спроса среди жителей региона. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Мы возобновили плановую прививочную кампанию, и медицинские организации уже использовали около 10% вакцины против кори в рамках национального календаря прививок», — уточнил главный внештатный специалист по медицинской профилактике свердловского министерства здравоохранения Александр Харитонов. Сейчас получить прививку могут дети в возрасте от года до года и трех месяцев, а также шестилетние малыши. Повторять вакцинацию рекомендуют через 15 лет. Вспышки кори фиксировались в Екатеринбурге в апреле прошлого года. Тогда случаи заражения были зарегистрированы среди рабочих-мигрантов в Железнодорожном районе города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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