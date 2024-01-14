14 января 2024

Российский ученый предложил меру для повышения рождаемости в РФ в два раза

Ученый Милехин: переориентация молодых семей поможет повысить рождаемость в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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В первую очередь необходимо восстановить институт семьи, отмечают эксперты Фото:

Одно из условий повышения рождаемости — это переориентация молодых семей на детей. Стоит параллельно помогать семьям решать вопросы с жильем и увеличивать выплаты на каждого последующего ребенка. Об этом заявил ученый-социолог Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Андрей Милехин.

«Одно из главных условий улучшения ситуации с рождаемостью — это переориентация молодых семей на детей. Параллельно с этим стоит стимулировать их экономическими привилегиями, а именно помогать решать вопросы с жильем и увеличивать выплаты на каждого последующего ребенка», — отметил Милехин, передают «Ведомости».

Россия — единственный мировой макрорегион с большой территорией, но убывающим населением. Западные подходы не могут быть положены в основу демографической политики. Нужна своя стратегия, отмечают эксперты в статье «Демография». В первую очередь отмечается важность восстановления института семьи. Обеспечение воспроизводства населения возможно только при большом увеличении числа многодетных семей.

Демографическая ситуации в России улучшится в ближайшие годы. Волна в РФ пойдет вверх примерно через три года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». По словам Путина, благодаря этому и молодых специалистов станет на два миллиона больше — почти десять миллионов, передает телеканал 360.

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Одно из условий повышения рождаемости — это переориентация молодых семей на детей. Стоит параллельно помогать семьям решать вопросы с жильем и увеличивать выплаты на каждого последующего ребенка. Об этом заявил ученый-социолог Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Андрей Милехин. «Одно из главных условий улучшения ситуации с рождаемостью — это переориентация молодых семей на детей. Параллельно с этим стоит стимулировать их экономическими привилегиями, а именно помогать решать вопросы с жильем и увеличивать выплаты на каждого последующего ребенка», — отметил Милехин, передают «Ведомости». Россия — единственный мировой макрорегион с большой территорией, но убывающим населением. Западные подходы не могут быть положены в основу демографической политики. Нужна своя стратегия, отмечают эксперты в статье «Демография». В первую очередь отмечается важность восстановления института семьи. Обеспечение воспроизводства населения возможно только при большом увеличении числа многодетных семей. Демографическая ситуации в России улучшится в ближайшие годы. Волна в РФ пойдет вверх примерно через три года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». По словам Путина, благодаря этому и молодых специалистов станет на два миллиона больше — почти десять миллионов, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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