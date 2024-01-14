Российский ученый предложил меру для повышения рождаемости в РФ в два раза

Одно из условий повышения рождаемости — это переориентация молодых семей на детей. Стоит параллельно помогать семьям решать вопросы с жильем и увеличивать выплаты на каждого последующего ребенка. Об этом заявил ученый-социолог Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Андрей Милехин.
«Одно из главных условий улучшения ситуации с рождаемостью — это переориентация молодых семей на детей. Параллельно с этим стоит стимулировать их экономическими привилегиями, а именно помогать решать вопросы с жильем и увеличивать выплаты на каждого последующего ребенка», — отметил Милехин, передают «Ведомости».
Россия — единственный мировой макрорегион с большой территорией, но убывающим населением. Западные подходы не могут быть положены в основу демографической политики. Нужна своя стратегия, отмечают эксперты в статье «Демография». В первую очередь отмечается важность восстановления института семьи. Обеспечение воспроизводства населения возможно только при большом увеличении числа многодетных семей.
Демографическая ситуации в России улучшится в ближайшие годы. Волна в РФ пойдет вверх примерно через три года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». По словам Путина, благодаря этому и молодых специалистов станет на два миллиона больше — почти десять миллионов, передает телеканал 360.
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