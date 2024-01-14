Российский ученый предложил меру для повышения рождаемости в РФ в два раза

Ученый Милехин: переориентация молодых семей поможет повысить рождаемость в РФ

15 января 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

В первую очередь необходимо восстановить институт семьи, отмечают эксперты Фото: Размик Закарян © URA.RU Одно из условий повышения рождаемости — это переориентация молодых семей на детей. Стоит параллельно помогать семьям решать вопросы с жильем и увеличивать выплаты на каждого последующего ребенка. Об этом заявил ученый-социолог Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Андрей Милехин. «Одно из главных условий улучшения ситуации с рождаемостью — это переориентация молодых семей на детей. Параллельно с этим стоит стимулировать их экономическими привилегиями, а именно помогать решать вопросы с жильем и увеличивать выплаты на каждого последующего ребенка», — отметил Милехин, передают «Ведомости». Россия — единственный мировой макрорегион с большой территорией, но убывающим населением. Западные подходы не могут быть положены в основу демографической политики. Нужна своя стратегия, отмечают эксперты в статье «Демография». В первую очередь отмечается важность восстановления института семьи. Обеспечение воспроизводства населения возможно только при большом увеличении числа многодетных семей. Демографическая ситуации в России улучшится в ближайшие годы. Волна в РФ пойдет вверх примерно через три года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». По словам Путина, благодаря этому и молодых специалистов станет на два миллиона больше — почти десять миллионов, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одно из условий повышения рождаемости — это переориентация молодых семей на детей. Стоит параллельно помогать семьям решать вопросы с жильем и увеличивать выплаты на каждого последующего ребенка. Об этом заявил ученый-социолог Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Андрей Милехин. «Одно из главных условий улучшения ситуации с рождаемостью — это переориентация молодых семей на детей. Параллельно с этим стоит стимулировать их экономическими привилегиями, а именно помогать решать вопросы с жильем и увеличивать выплаты на каждого последующего ребенка», — отметил Милехин, передают «Ведомости». Россия — единственный мировой макрорегион с большой территорией, но убывающим населением. Западные подходы не могут быть положены в основу демографической политики. Нужна своя стратегия, отмечают эксперты в статье «Демография». В первую очередь отмечается важность восстановления института семьи. Обеспечение воспроизводства населения возможно только при большом увеличении числа многодетных семей. Демографическая ситуации в России улучшится в ближайшие годы. Волна в РФ пойдет вверх примерно через три года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». По словам Путина, благодаря этому и молодых специалистов станет на два миллиона больше — почти десять миллионов, передает телеканал 360.