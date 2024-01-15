В Челябинске росгвардейцы задержали уклониста от армии

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Уклониста доставили в отдел полиции Фото:

В Челябинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали уклониста от военной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, молодого человека задержали в отделе по вопросам миграции.

«К прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратилась сотрудница отдела. Она указала на гражданина и пояснила, что при проверке по базам данных обнаружила выставленный на него розыск, после чего и нажала кнопку тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

Там отметили, что уклонисту 21 год. Он был объявлен в розыск за отделом полиции «Миасский». После задержания молодой человек был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

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В Челябинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали уклониста от военной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, молодого человека задержали в отделе по вопросам миграции. «К прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратилась сотрудница отдела. Она указала на гражданина и пояснила, что при проверке по базам данных обнаружила выставленный на него розыск, после чего и нажала кнопку тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что уклонисту 21 год. Он был объявлен в розыск за отделом полиции «Миасский». После задержания молодой человек был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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