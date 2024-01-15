В Челябинске росгвардейцы задержали уклониста от армии

Уклониста доставили в отдел полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали уклониста от военной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, молодого человека задержали в отделе по вопросам миграции.

«К прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратилась сотрудница отдела. Она указала на гражданина и пояснила, что при проверке по базам данных обнаружила выставленный на него розыск, после чего и нажала кнопку тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

Там отметили, что уклонисту 21 год. Он был объявлен в розыск за отделом полиции «Миасский». После задержания молодой человек был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.