15 января 2024

Под Екатеринбургом нашли тело 18-летнего парня

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Причину смерти выясняют сотрудники регионального СКР Фото:

В Верхней Пышме (город — спутник Екатеринбурга) прохожие обнаружили тело молодого парня. Позже выяснилось, что погибшим оказался местный житель по имени Родион.

«На Успенском проспекте обнаружили тело 18-летнего парня. Друзья говорят, что юноша покончил с собой. Трагедия произошло накануне», — «КП-Екатеринбург».

Редакция URA.RU обратилась в Следственный комитет Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать инцидент.

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В Верхней Пышме (город — спутник Екатеринбурга) прохожие обнаружили тело молодого парня. Позже выяснилось, что погибшим оказался местный житель по имени Родион. «На Успенском проспекте обнаружили тело 18-летнего парня. Друзья говорят, что юноша покончил с собой. Трагедия произошло накануне», — «КП-Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась в Следственный комитет Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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