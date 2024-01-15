Под Екатеринбургом нашли тело 18-летнего парня

Причину смерти выясняют сотрудники регионального СКР
В Верхней Пышме (город — спутник Екатеринбурга) прохожие обнаружили тело молодого парня. Позже выяснилось, что погибшим оказался местный житель по имени Родион.
«На Успенском проспекте обнаружили тело 18-летнего парня. Друзья говорят, что юноша покончил с собой. Трагедия произошло накануне», — «КП-Екатеринбург».
Редакция URA.RU обратилась в Следственный комитет Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать инцидент.
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