В Краснотурьинске выросло количество заболевших гепатитом А

17 января 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Свердловчане заразились гепатитом А после того, как поели в бургерной Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Количество заболевших гепатитом А в Краснотурьинске выросло до 12 человек. Ранее речь шла лишь семи пострадавших, которые питались в сети Giro Burger. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Свердловской области. «На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлено 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных. По каждому случаю заболевания специалистами Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится эпидемиологическое расследование», — заявили в пресс-службе. Также увеличилось количество привитых, которые контактировали с заболевшими: их стало 119 человек (против 54 озвученных ранее). Сотрудники Роспотребнадзора, медработники и волонтеры медколледжа провели обход по учреждениям и домам, которые находятся недалеко от Giro Burger. Такая мера помогла обнаружить одного из заразившихся, который не обращался в больницу. Вспышка гепатита А произошла в Краснотурьинске 13 января. Все заболевшие питались в заведении Giro Burger. Сейчас все точки закрыты по решению суда на 90 суток. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в свердловском городе.

Количество заболевших гепатитом А в Краснотурьинске выросло до 12 человек. Ранее речь шла лишь семи пострадавших, которые питались в сети Giro Burger. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Свердловской области. «На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлено 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных. По каждому случаю заболевания специалистами Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится эпидемиологическое расследование», — заявили в пресс-службе. Также увеличилось количество привитых, которые контактировали с заболевшими: их стало 119 человек (против 54 озвученных ранее). Сотрудники Роспотребнадзора, медработники и волонтеры медколледжа провели обход по учреждениям и домам, которые находятся недалеко от Giro Burger. Такая мера помогла обнаружить одного из заразившихся, который не обращался в больницу. Вспышка гепатита А произошла в Краснотурьинске 13 января. Все заболевшие питались в заведении Giro Burger. Сейчас все точки закрыты по решению суда на 90 суток. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в свердловском городе.