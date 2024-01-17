В Краснотурьинске выросло количество заболевших гепатитом А

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Street Food на улице Малышева. Екатеринбург, гамбургер, бургер, фастфуд
Свердловчане заразились гепатитом А после того, как поели в бургерной Фото:

Количество заболевших гепатитом А в Краснотурьинске выросло до 12 человек. Ранее речь шла лишь семи пострадавших, которые питались в сети Giro Burger. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

«На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлено 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных. По каждому случаю заболевания специалистами Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится эпидемиологическое расследование», — заявили в пресс-службе.

Также увеличилось количество привитых, которые контактировали с заболевшими: их стало 119 человек (против 54 озвученных ранее). Сотрудники Роспотребнадзора, медработники и волонтеры медколледжа провели обход по учреждениям и домам, которые находятся недалеко от Giro Burger. Такая мера помогла обнаружить одного из заразившихся, который не обращался в больницу.

Вспышка гепатита А произошла в Краснотурьинске 13 января. Все заболевшие питались в заведении Giro Burger. Сейчас все точки закрыты по решению суда на 90 суток. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в свердловском городе.

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Количество заболевших гепатитом А в Краснотурьинске выросло до 12 человек. Ранее речь шла лишь семи пострадавших, которые питались в сети Giro Burger. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Свердловской области. «На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлено 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных. По каждому случаю заболевания специалистами Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится эпидемиологическое расследование», — заявили в пресс-службе. Также увеличилось количество привитых, которые контактировали с заболевшими: их стало 119 человек (против 54 озвученных ранее). Сотрудники Роспотребнадзора, медработники и волонтеры медколледжа провели обход по учреждениям и домам, которые находятся недалеко от Giro Burger. Такая мера помогла обнаружить одного из заразившихся, который не обращался в больницу. Вспышка гепатита А произошла в Краснотурьинске 13 января. Все заболевшие питались в заведении Giro Burger. Сейчас все точки закрыты по решению суда на 90 суток. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в свердловском городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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