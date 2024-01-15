Общество Глава СК взялся за свердловское кафе, из-за которого произошла вспышка гепатита А Бастрыкин взял на контроль ситуацию со вспышкой гепатита А в Краснотурьинске 16 января 2024 в 13:52 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о вспышке гепатита А Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного инфицированием гепатитом А жителей Краснотурьинска (Свердловская область), которые покупали еду в закусочных сети «Гиро». Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Следком». «СУ СК России по Свердловской области по данному факту проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки», — говорится в сообщении. В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заболевшие покупали продукцию в местной бургерной. Роспотребнадзор подаст иск в суд на приостановление работы объектов общепита. На происшествие отреагировал мэр города Александр Устинов. Он отметил, что зараженные горожане получают квалифицированную медицинскую помощь в больнице. Позже местные жители указали на проверку других заведений города. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного инфицированием гепатитом А жителей Краснотурьинска (Свердловская область), которые покупали еду в закусочных сети «Гиро». Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Следком». «СУ СК России по Свердловской области по данному факту проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки», — говорится в сообщении. В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заболевшие покупали продукцию в местной бургерной. Роспотребнадзор подаст иск в суд на приостановление работы объектов общепита. На происшествие отреагировал мэр города Александр Устинов. Он отметил, что зараженные горожане получают квалифицированную медицинскую помощь в больнице. Позже местные жители указали на проверку других заведений города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям