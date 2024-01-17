Жители Свердловской области отправили бойцам на фронт смеси для приготовления супов и каш. Заготовки свердловчане делали своими руками. Информация об этом опубликована в группе «Народный фронт Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».
«Каши и супы приготовлены руками жительницы Первоуральска Екатерины Петраковой. Она сама их насушила, сложила и передала бойцам на фронт», — говорится в посте общественников, к которому прикреплено видео.
Представители департамента информационной политики Свердловской области ранее сообщили, что в начале января из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправили фуры с пятью тоннами продуктов питания, теплой одежды, лекарств и других необходимых вещей. Их собирали на базе Дома добровольцев.
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