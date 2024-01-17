17 января 2024

Свердловчане отправили бойцам СВО на фронт супы и каши. Видео

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Кондитерские изделия для ЛНР, Екатеринбург, склад, коробки
Свердловчане отправили на фронт коробки с супами и кашами быстрого приготовления Фото:
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Жители Свердловской области отправили бойцам на фронт смеси для приготовления супов и каш. Заготовки свердловчане делали своими руками. Информация об этом опубликована в группе «Народный фронт Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Каши и супы приготовлены руками жительницы Первоуральска Екатерины Петраковой. Она сама их насушила, сложила и передала бойцам на фронт», — говорится в посте общественников, к которому прикреплено видео.

Представители департамента информационной политики Свердловской области ранее сообщили, что в начале января из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправили фуры с пятью тоннами продуктов питания, теплой одежды, лекарств и других необходимых вещей. Их собирали на базе Дома добровольцев.

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Жители Свердловской области отправили бойцам на фронт смеси для приготовления супов и каш. Заготовки свердловчане делали своими руками. Информация об этом опубликована в группе «Народный фронт Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». «Каши и супы приготовлены руками жительницы Первоуральска Екатерины Петраковой. Она сама их насушила, сложила и передала бойцам на фронт», — говорится в посте общественников, к которому прикреплено видео. Представители департамента информационной политики Свердловской области ранее сообщили, что в начале января из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправили фуры с пятью тоннами продуктов питания, теплой одежды, лекарств и других необходимых вещей. Их собирали на базе Дома добровольцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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