Свердловчане отправили бойцам СВО на фронт супы и каши. Видео

18 января 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Свердловчане отправили на фронт коробки с супами и кашами быстрого приготовления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Свердловской области отправили бойцам на фронт смеси для приготовления супов и каш. Заготовки свердловчане делали своими руками. Информация об этом опубликована в группе «Народный фронт Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». «Каши и супы приготовлены руками жительницы Первоуральска Екатерины Петраковой. Она сама их насушила, сложила и передала бойцам на фронт», — говорится в посте общественников, к которому прикреплено видео. Представители департамента информационной политики Свердловской области ранее сообщили, что в начале января из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправили фуры с пятью тоннами продуктов питания, теплой одежды, лекарств и других необходимых вещей. Их собирали на базе Дома добровольцев.

Жители Свердловской области отправили бойцам на фронт смеси для приготовления супов и каш. Заготовки свердловчане делали своими руками. Информация об этом опубликована в группе «Народный фронт Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». «Каши и супы приготовлены руками жительницы Первоуральска Екатерины Петраковой. Она сама их насушила, сложила и передала бойцам на фронт», — говорится в посте общественников, к которому прикреплено видео. Представители департамента информационной политики Свердловской области ранее сообщили, что в начале января из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправили фуры с пятью тоннами продуктов питания, теплой одежды, лекарств и других необходимых вещей. Их собирали на базе Дома добровольцев.