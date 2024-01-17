17 января 2024

Суд отказался выпускать из СИЗО велосипедиста, обвиняемого в убийстве 16-летней девочки

Голикова, обвиняемого в убийстве 16-летней свердловчанки, оставили под стражей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина останется за решеткой до 9 апреля Фото:

Обвиняемого в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского Эдуарда Голикова оставили за решеткой. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

«Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 27 декабря 2023 года Голикову Э.В., обвиняемому по ч.1 ст. 105; п. „в“ ч.2 ст. 158 УК РФ, продлена мера пресечения в виде содержания под стражей по 9 апреля 2024 года», — заявили в пресс-службе. Хотя защита мужчины просила выбрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

История Даны тянется с начала августа. Вечером девочка возвращалась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Она долгое время не выходила на связь, а 8 сентября ее тело нашли в овраге. Позднее активисты собрали видео, на котором отразили полный путь школьницы в Каменске-Уральском, на кадрах был замечен и Голиков. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.

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Обвиняемого в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского Эдуарда Голикова оставили за решеткой. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 27 декабря 2023 года Голикову Э.В., обвиняемому по ч.1 ст. 105; п. „в“ ч.2 ст. 158 УК РФ, продлена мера пресечения в виде содержания под стражей по 9 апреля 2024 года», — заявили в пресс-службе. Хотя защита мужчины просила выбрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. История Даны тянется с начала августа. Вечером девочка возвращалась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Она долгое время не выходила на связь, а 8 сентября ее тело нашли в овраге. Позднее активисты собрали видео, на котором отразили полный путь школьницы в Каменске-Уральском, на кадрах был замечен и Голиков. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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