Свердловчанку не пустили в турпоездку на Шри-Ланку из-за пьяного дебоша

Жительницу Первоуральска сняли с рейса Екатеринбург — Маталла (Шри-Ланка) в аэропорту Кольцово за то, что она ругалась матом и дебоширила. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО.
«Женщина перед посадкой употребляла спиртные напитки в одном из кафе аэропорта. Во время размещения в самолете женщина начала громко выражаться грубой нецензурной бранью и мешала другим пассажирам, на замечания бортпроводников нарушительница реагировала дерзко и не слушала», — пояснили в ведомстве.
По итогу пассажирку сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Ей выписали штраф в размере 1500 рублей за мелкое хулиганство.
Аналогичная ситуация сложилась 10 января на рейсе до Сургута. Екатеринбурженка также устроила на борту самолета пьяный дебош.
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