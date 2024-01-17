Происшествия Свердловчанку не пустили в турпоездку на Шри-Ланку из-за пьяного дебоша 18 января 2024 в 11:46 Размер текста - 17 + Женщина выпила до посадки и потеряла контроль (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительницу Первоуральска сняли с рейса Екатеринбург — Маталла (Шри-Ланка) в аэропорту Кольцово за то, что она ругалась матом и дебоширила. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО. «Женщина перед посадкой употребляла спиртные напитки в одном из кафе аэропорта. Во время размещения в самолете женщина начала громко выражаться грубой нецензурной бранью и мешала другим пассажирам, на замечания бортпроводников нарушительница реагировала дерзко и не слушала», — пояснили в ведомстве. По итогу пассажирку сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Ей выписали штраф в размере 1500 рублей за мелкое хулиганство. Аналогичная ситуация сложилась 10 января на рейсе до Сургута. Екатеринбурженка также устроила на борту самолета пьяный дебош. Жительницу Первоуральска сняли с рейса Екатеринбург — Маталла (Шри-Ланка) в аэропорту Кольцово за то, что она ругалась матом и дебоширила. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО. «Женщина перед посадкой употребляла спиртные напитки в одном из кафе аэропорта. Во время размещения в самолете женщина начала громко выражаться грубой нецензурной бранью и мешала другим пассажирам, на замечания бортпроводников нарушительница реагировала дерзко и не слушала», — пояснили в ведомстве. По итогу пассажирку сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Ей выписали штраф в размере 1500 рублей за мелкое хулиганство. Аналогичная ситуация сложилась 10 января на рейсе до Сургута. Екатеринбурженка также устроила на борту самолета пьяный дебош. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям