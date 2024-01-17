17 января 2024

Свердловчанку не пустили в турпоездку на Шри-Ланку из-за пьяного дебоша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, комфорт, салон самолета, авиаперевозки, перевозка пассажиров, полет на самолете
Женщина выпила до посадки и потеряла контроль (архивное фото) Фото:

Жительницу Первоуральска сняли с рейса Екатеринбург — Маталла (Шри-Ланка) в аэропорту Кольцово за то, что она ругалась матом и дебоширила. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО.

«Женщина перед посадкой употребляла спиртные напитки в одном из кафе аэропорта. Во время размещения в самолете женщина начала громко выражаться грубой нецензурной бранью и мешала другим пассажирам, на замечания бортпроводников нарушительница реагировала дерзко и не слушала», — пояснили в ведомстве.

По итогу пассажирку сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Ей выписали штраф в размере 1500 рублей за мелкое хулиганство.

Аналогичная ситуация сложилась 10 января на рейсе до Сургута. Екатеринбурженка также устроила на борту самолета пьяный дебош.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу Первоуральска сняли с рейса Екатеринбург — Маталла (Шри-Ланка) в аэропорту Кольцово за то, что она ругалась матом и дебоширила. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО. «Женщина перед посадкой употребляла спиртные напитки в одном из кафе аэропорта. Во время размещения в самолете женщина начала громко выражаться грубой нецензурной бранью и мешала другим пассажирам, на замечания бортпроводников нарушительница реагировала дерзко и не слушала», — пояснили в ведомстве. По итогу пассажирку сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Ей выписали штраф в размере 1500 рублей за мелкое хулиганство. Аналогичная ситуация сложилась 10 января на рейсе до Сургута. Екатеринбурженка также устроила на борту самолета пьяный дебош.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...