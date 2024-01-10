Пьяную екатеринбурженку выгнали из самолета до Сургута

10 января 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Самолет улетел в Сургут без дебоширки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Екатеринбурга сняли с рейса до Сургута после того, как она устроила на борту самолета пьяный дебош. Ей предстоит выплатить штраф, сообщили URA.RU в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. «Вечером 9 января в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, вылетающего в Сургут, требуются сотрудники полиции. Выяснилось, что причиной обращения стало поведение 46-летней пассажирки, которая выражалась грубой нецензурной бранью, не реагируя на замечания бортпроводников. У женщины имелись признаки алкогольного опьянения», — пояснили в пресс-службе. Пассажирку сняли с борта, вместо Сургута она попала в отдел полиции. От медосвидетельствования на алкогольное опьянение дама отказалась. В отношении дебоширки составлен административный протокол за нарушение общественного порядка, ей предстоит выплатить штраф.

Жительницу Екатеринбурга сняли с рейса до Сургута после того, как она устроила на борту самолета пьяный дебош. Ей предстоит выплатить штраф, сообщили URA.RU в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. «Вечером 9 января в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, вылетающего в Сургут, требуются сотрудники полиции. Выяснилось, что причиной обращения стало поведение 46-летней пассажирки, которая выражалась грубой нецензурной бранью, не реагируя на замечания бортпроводников. У женщины имелись признаки алкогольного опьянения», — пояснили в пресс-службе. Пассажирку сняли с борта, вместо Сургута она попала в отдел полиции. От медосвидетельствования на алкогольное опьянение дама отказалась. В отношении дебоширки составлен административный протокол за нарушение общественного порядка, ей предстоит выплатить штраф.