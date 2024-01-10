Пьяную екатеринбурженку выгнали из самолета до Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет улетел в Сургут без дебоширки (архивное фото) Фото:

Жительницу Екатеринбурга сняли с рейса до Сургута после того, как она устроила на борту самолета пьяный дебош. Ей предстоит выплатить штраф, сообщили URA.RU в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

«Вечером 9 января в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, вылетающего в Сургут, требуются сотрудники полиции. Выяснилось, что причиной обращения стало поведение 46-летней пассажирки, которая выражалась грубой нецензурной бранью, не реагируя на замечания бортпроводников. У женщины имелись признаки алкогольного опьянения», — пояснили в пресс-службе.

Пассажирку сняли с борта, вместо Сургута она попала в отдел полиции. От медосвидетельствования на алкогольное опьянение дама отказалась. В отношении дебоширки составлен административный протокол за нарушение общественного порядка, ей предстоит выплатить штраф.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу Екатеринбурга сняли с рейса до Сургута после того, как она устроила на борту самолета пьяный дебош. Ей предстоит выплатить штраф, сообщили URA.RU в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. «Вечером 9 января в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, вылетающего в Сургут, требуются сотрудники полиции. Выяснилось, что причиной обращения стало поведение 46-летней пассажирки, которая выражалась грубой нецензурной бранью, не реагируя на замечания бортпроводников. У женщины имелись признаки алкогольного опьянения», — пояснили в пресс-службе. Пассажирку сняли с борта, вместо Сургута она попала в отдел полиции. От медосвидетельствования на алкогольное опьянение дама отказалась. В отношении дебоширки составлен административный протокол за нарушение общественного порядка, ей предстоит выплатить штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...