Путин дал важные поручения МИД РФ и правительству на 2024 год

В России 24 ноября 2023 года состоялась конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». По итогам мероприятия 18 января президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству и министерству иностранных дел. О главных указах главы государства — в материале URA.RU.
До 30 апреля 2024 года кабмину нужно представить предложения о допфинансировании исследований и разработок в области генеративного ИИ за счет средств из федерального бюджета. Также правительство должно проанализировать потребности работодателей в сотрудниках, обладающих навыками работы с нейросетями, после чего внести изменения в профессиональные и образовательные стандарты. Список поручений опубликован на сайте Кремля.
До 1 марта необходимо разработать механизм использования архивов муниципальных и государственных органов, а также фондов библиотек для создания баз данных. При этом нужно учесть быстрое предоставление информации специалистам в области машинного обучения. Также кабмин должен реализовать меры по увеличению вычислительных мощностей суперкомпьютеров в РФ.
До 1 июля Путин ждет доклад о разработке генеративных моделей для использования увеличенных мощностей суперкомпьютеров в наиболее важных экономических отраслях. При этом, необходимо учесть внедрение этих моделей предприятиями, которые работают в этих отраслях. Также до 1 февраля правительству и Госдуме поручено внести соответствующие изменения в российское законодательство.
Правительство и МИД РФ к 31 марта должны предоставить предложения о сотрудничестве российских разработчиков ПО в области искусственного интеллекта с коллегами из дружественных стран. Кроме того, к 1 марта необходимо включить тему этнических стандартов в области ИИ в повестку председательства РФ в союзе БРИКС.
До 1 сентября кабмин и российские вузы, преуспевшие в подготовке ИИ-специалистов, а также «Сколковский институт науки и технологий» должны увеличить число принимаемых абитуриентов на соответствующие специальности. Также нужно предусмотреть расширение списка программ магистратуры и аспирантуры.
Также Министерству экономики и развития РФ вместе с «Альянсом в сфере искусственного интеллекта» с другими заинтересованными организациями поручили обеспечить работу по подготовке Кодекса этики в сфере ИИ до 31 марта 2024 года. Сбербанку до 1 октября 2024 года нужно разработать методы использования искусственного нейросетей с этической точки зрения.
В России 24 ноября 2023 года состоялась конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». По итогам мероприятия 18 января президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству и министерству иностранных дел. О главных указах главы государства — в материале URA.RU.