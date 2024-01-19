Госдума потребует от парламента Франции объяснений из-за наемников на Украине

Власти Франции должны объясниться, почему они отправляют своих военных на Украину в качестве наемников, минуя законы страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что депутаты рассмотрят обращение к Франции на ближайшем заседании.
«Во Франции наемничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Госдумы обратились к Национальному собранию Франции. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков на Украину», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-аккаунте. Он также отметил, что на ближайшем пленарном заседании Госдумы будет рассмотрено обращение к парламенту Франции по этой ситуации.
Ранее в Харькове ВС РФ уничтожили группу из французских наемников, сообщает RT. После этого в МИД РФ был вызван посол Франции. По словам Володина, в зоне спецоперации впервые были замечены французские военные.
Власти Франции должны объясниться, почему они отправляют своих военных на Украину в качестве наемников, минуя законы страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что депутаты рассмотрят обращение к Франции на ближайшем заседании. «Во Франции наемничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Госдумы обратились к Национальному собранию Франции. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков на Украину», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-аккаунте. Он также отметил, что на ближайшем пленарном заседании Госдумы будет рассмотрено обращение к парламенту Франции по этой ситуации. Ранее в Харькове ВС РФ уничтожили группу из французских наемников, сообщает RT. После этого в МИД РФ был вызван посол Франции. По словам Володина, в зоне спецоперации впервые были замечены французские военные.