Госдума потребует от парламента Франции объяснений из-за наемников на Украине

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Наемники Франции были уничтожены во время атаки по Харькову Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Франции должны объясниться, почему они отправляют своих военных на Украину в качестве наемников, минуя законы страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что депутаты рассмотрят обращение к Франции на ближайшем заседании.

«Во Франции наемничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Госдумы обратились к Национальному собранию Франции. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков на Украину», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-аккаунте. Он также отметил, что на ближайшем пленарном заседании Госдумы будет рассмотрено обращение к парламенту Франции по этой ситуации.

Ранее в Харькове ВС РФ уничтожили группу из французских наемников, сообщает RT. После этого в МИД РФ был вызван посол Франции. По словам Володина, в зоне спецоперации впервые были замечены французские военные.

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Власти Франции должны объясниться, почему они отправляют своих военных на Украину в качестве наемников, минуя законы страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что депутаты рассмотрят обращение к Франции на ближайшем заседании. «Во Франции наемничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Госдумы обратились к Национальному собранию Франции. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков на Украину», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-аккаунте. Он также отметил, что на ближайшем пленарном заседании Госдумы будет рассмотрено обращение к парламенту Франции по этой ситуации. Ранее в Харькове ВС РФ уничтожили группу из французских наемников, сообщает RT. После этого в МИД РФ был вызван посол Франции. По словам Володина, в зоне спецоперации впервые были замечены французские военные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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