Госдума потребует от парламента Франции объяснений из-за наемников на Украине

19 января 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Наемники Франции были уничтожены во время атаки по Харькову Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Франции должны объясниться, почему они отправляют своих военных на Украину в качестве наемников, минуя законы страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что депутаты рассмотрят обращение к Франции на ближайшем заседании. «Во Франции наемничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Госдумы обратились к Национальному собранию Франции. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков на Украину», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-аккаунте . Он также отметил, что на ближайшем пленарном заседании Госдумы будет рассмотрено обращение к парламенту Франции по этой ситуации. Ранее в Харькове ВС РФ уничтожили группу из французских наемников, сообщает RT. После этого в МИД РФ был вызван посол Франции. По словам Володина, в зоне спецоперации впервые были замечены французские военные.

Власти Франции должны объясниться, почему они отправляют своих военных на Украину в качестве наемников, минуя законы страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что депутаты рассмотрят обращение к Франции на ближайшем заседании. «Во Франции наемничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Госдумы обратились к Национальному собранию Франции. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков на Украину», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-аккаунте. Он также отметил, что на ближайшем пленарном заседании Госдумы будет рассмотрено обращение к парламенту Франции по этой ситуации. Ранее в Харькове ВС РФ уничтожили группу из французских наемников, сообщает RT. После этого в МИД РФ был вызван посол Франции. По словам Володина, в зоне спецоперации впервые были замечены французские военные.