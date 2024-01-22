Правительство утвердило список видов медпомощи за счет инвестиций

22 января 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

При помощи ИИС-3 можно оплатить хирургическое и терапевтическое лечение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ утвердило перечень видов дорогостоящего лечения, которое можно оплатить за счет новых инвестиционных счетов (ИИС-3) без их закрытия. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Виды лечения, вошедшие в список: хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, тяжелых форм заболеваний глаза и слухового аппарата, туберкулеза, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга. Кроме того, в перечень входят комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета и другие», — указано в распоряжении , опубликованном на портале правовых актов. Также без закрытия ИИС-3 можно будет оплатить лечение терминальной почечной и печеночной недостаточностей, лечение ожогов, пересадку органов, тканей и костного мозга. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать механизм, по которому ИИС-3 должны быть застрахованы в размере 1,4 миллиона рублей на человека. Инвестиционные счета третьего типа заработали 1 января 2024 года. Они нацелены на поддержку долгосрочных инвестиций, сочетают в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов.

Правительство РФ утвердило перечень видов дорогостоящего лечения, которое можно оплатить за счет новых инвестиционных счетов (ИИС-3) без их закрытия. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Виды лечения, вошедшие в список: хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, тяжелых форм заболеваний глаза и слухового аппарата, туберкулеза, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга. Кроме того, в перечень входят комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета и другие», — указано в распоряжении, опубликованном на портале правовых актов. Также без закрытия ИИС-3 можно будет оплатить лечение терминальной почечной и печеночной недостаточностей, лечение ожогов, пересадку органов, тканей и костного мозга. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать механизм, по которому ИИС-3 должны быть застрахованы в размере 1,4 миллиона рублей на человека. Инвестиционные счета третьего типа заработали 1 января 2024 года. Они нацелены на поддержку долгосрочных инвестиций, сочетают в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов.