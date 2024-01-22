22 января 2024

Правительство утвердило список видов медпомощи за счет инвестиций

© Служба новостей «URA.RU»
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При помощи ИИС-3 можно оплатить хирургическое и терапевтическое лечение Фото:

Правительство РФ утвердило перечень видов дорогостоящего лечения, которое можно оплатить за счет новых инвестиционных счетов (ИИС-3) без их закрытия. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Виды лечения, вошедшие в список: хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, тяжелых форм заболеваний глаза и слухового аппарата, туберкулеза, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга. Кроме того, в перечень входят комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета и другие», — указано в распоряжении, опубликованном на портале правовых актов.

Также без закрытия ИИС-3 можно будет оплатить лечение терминальной почечной и печеночной недостаточностей, лечение ожогов, пересадку органов, тканей и костного мозга.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать механизм, по которому ИИС-3 должны быть застрахованы в размере 1,4 миллиона рублей на человека. Инвестиционные счета третьего типа заработали 1 января 2024 года. Они нацелены на поддержку долгосрочных инвестиций, сочетают в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов.

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Правительство РФ утвердило перечень видов дорогостоящего лечения, которое можно оплатить за счет новых инвестиционных счетов (ИИС-3) без их закрытия. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Виды лечения, вошедшие в список: хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, тяжелых форм заболеваний глаза и слухового аппарата, туберкулеза, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга. Кроме того, в перечень входят комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета и другие», — указано в распоряжении, опубликованном на портале правовых актов. Также без закрытия ИИС-3 можно будет оплатить лечение терминальной почечной и печеночной недостаточностей, лечение ожогов, пересадку органов, тканей и костного мозга. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать механизм, по которому ИИС-3 должны быть застрахованы в размере 1,4 миллиона рублей на человека. Инвестиционные счета третьего типа заработали 1 января 2024 года. Они нацелены на поддержку долгосрочных инвестиций, сочетают в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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