В Полевском мать ребенка с ОВЗ и воспитательница подрались в детсаду

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
В детсаду пытаются урегулировать конфликт мамы и воспитательницы (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) в детском саду подрались мама ребенка с ограниченными возможностями здоровьям (ОВЗ) и воспитатель. Причиной конфликта стала скрытая травма мальчика. Драка случилась 17 января, когда Эсмира пришла забирать сына из группы.

По словам женщины, воспитатель попросила расписаться ее в журнале, но она отказалась. Свердловчанка объяснила это тем, что до этого педагог скрыла травму коленного сустава мальчика. «Это зафиксировано и подтверждено документами врача-травматолога полевской ЦГБ. Теперь мы его лечим. Через три дня ребенку стало легче, и травматолог выписал сына. 12 января мы привели ребенка в садик, на что воспитатель заявила, что мы принесли фальсифицированную справку от врача», — пояснила E1.RU мама ребенка.

После этого произошла драка. У Эсмиры поврежден палец, появился синяк на предплечье, педагог также сняла побои и обратилась в полицию. Мама ребенка с ОВЗ написала жалобу в свердловское минобразования и управление образования Полевского.

«Я опасаюсь за жизнь своего ребенка. Он испугался, когда увидел, как воспитатель кидалась на меня. Сын отказывается ходить в садик, боится, что его будут обижать», — рассказывает Эсмира. Также, по ее мнению, воспитатель сталкивает девушку с другими родителями.

По словам директора садика Наталии Прониной, воспитателя отправили в отпуск. С родительницей ведут переговоры: ей предлагают перевести ребенка в другую группу, но она отказывается, потому что уверена — для сына это будет стресс.

URA.RU обратилось за комментарием в детский сад № 54. На звонок корреспондента никто не ответил, поэтому был направлен запрос на почту. Также ответ ожидается от министерства образования Свердловской области.

Ранее возле детского сада «Апельсинки» в Академическом районе Екатеринбурга две мамы устроили драку. Поводом стал пост в соцсетях, из-за которого женщины начали оскорблять друг друга.

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В Полевском (Свердловская область) в детском саду подрались мама ребенка с ограниченными возможностями здоровьям (ОВЗ) и воспитатель. Причиной конфликта стала скрытая травма мальчика. Драка случилась 17 января, когда Эсмира пришла забирать сына из группы. По словам женщины, воспитатель попросила расписаться ее в журнале, но она отказалась. Свердловчанка объяснила это тем, что до этого педагог скрыла травму коленного сустава мальчика. «Это зафиксировано и подтверждено документами врача-травматолога полевской ЦГБ. Теперь мы его лечим. Через три дня ребенку стало легче, и травматолог выписал сына. 12 января мы привели ребенка в садик, на что воспитатель заявила, что мы принесли фальсифицированную справку от врача», — пояснила E1.RU мама ребенка. После этого произошла драка. У Эсмиры поврежден палец, появился синяк на предплечье, педагог также сняла побои и обратилась в полицию. Мама ребенка с ОВЗ написала жалобу в свердловское минобразования и управление образования Полевского. «Я опасаюсь за жизнь своего ребенка. Он испугался, когда увидел, как воспитатель кидалась на меня. Сын отказывается ходить в садик, боится, что его будут обижать», — рассказывает Эсмира. Также, по ее мнению, воспитатель сталкивает девушку с другими родителями. По словам директора садика Наталии Прониной, воспитателя отправили в отпуск. С родительницей ведут переговоры: ей предлагают перевести ребенка в другую группу, но она отказывается, потому что уверена — для сына это будет стресс. URA.RU обратилось за комментарием в детский сад № 54. На звонок корреспондента никто не ответил, поэтому был направлен запрос на почту. Также ответ ожидается от министерства образования Свердловской области. Ранее возле детского сада «Апельсинки» в Академическом районе Екатеринбурга две мамы устроили драку. Поводом стал пост в соцсетях, из-за которого женщины начали оскорблять друг друга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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